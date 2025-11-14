معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0639\u0628\u062f \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u00ab\u06cc\u0648\u0646\u06af\u200c\u0686\u06cc\u0646\u06af\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u06cc\u0627\u0646\u06af\u0633\u0648 \u0686\u06cc\u0646\u060c \u06a9\u0647 \u0642\u062f\u0645\u062a\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f1\u06f5\u06f0\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0646\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u062e\u062a.\n\u00a0\n