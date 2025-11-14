باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم

معبد تاریخی ۱۵۰۰ ساله یونگ چینگ به‌طور کامل در آتش سوخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - معبد تاریخی «یونگ‌چینگ» در استان جیانگسو چین، که قدمتی نزدیک به ۱۵۰۰ سال دارد، دچار آتش‌سوزی شد و بنای آن به‌طور کامل در آتش سوخت.

 

مطالب مرتبط
معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم
young journalists club

انفجار قطار در مکزیک + فیلم

معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم
young journalists club

انفجار دوباره یک پالایشگاه در آمریکا + فیلم

معبد ۱۵۰۰ ساله چین در آتش سوخت + فیلم
young journalists club

 انفجار مرگبار در سوپرمارکتی در مکزیک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم
۳۵۵

اختتامیه اجلاس پیرغلامان اهل بیت (ع) + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم
۳۲۳

تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم
۳۲۱

همبستگی مجدد گواردیولا با فلسطین + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم
۲۹۸

بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم
۱۹۷

کیلومترها عشق برای آموزش + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.