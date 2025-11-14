باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های مقطعی تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌دلیل حجم سنگین ترافیک خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۳۰ امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع شده است.

سرهنگ محبی افزود: همچنین از ساعت ۱۴:۳۰، مسیر شمال به جنوب محور چالوس در محدوده پل زنگوله به‌صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد تا امکان تخلیه بار ترافیکی فراهم شود.

وی تأکید کرد: در صورت افزایش مجدد حجم ترافیک، این محدودیت‌ها به‌صورت مقطعی از محدوده پاسگاه پلیس لاریجان تا پلور نیز اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت محور‌های شمالی را از مراکز رسمی پلیس راهور پیگیری کنند و از توقف‌های بی‌مورد در مسیر خودداری کنند.