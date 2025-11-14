روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز رسیدگی و برخورد قانونی با راننده متخلف که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده است، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی -روز گذشته، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که لحظه بستن درب اتوبوس بر روی یک مسافران خانم در تهران را به تصویر می‌کشید در حالی که بخشی از وسایل همراه آن مسافر میان درب اتوبوس گیر کرده بود اما راننده از باز کردن مجدد درب خودداری می‌کرد.

در این هنگام راننده اتوبوس با مسافر دیگری که با اعتراض از این رفتار راننده درخواست باز شدن درب را می‌کند درگیر می‌شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را از روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی تهران پیگیری کرد.

اتوبوسی که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی مشاهده می‌شود، متعلق به شرکت خصوصی «ندای به‌آوران» است که بررسی دقیق موضوع و برخورد با راننده متخلف در دستور کار واحدهای نظارتی شرکت واحد قرار گرفته و روند رسیدگی به‌سرعت آغاز شده است و به محض مشخص شدن ابعاد اتفاق اطلاع رسانی شفاف انجام خواهد شد.

به شهروندان عزیز اطمینان می‌دهیم که تمامی ظرفیت‌های نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی به کار گرفته خواهد شد. تمامی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران همواره پایبند به اصول تکریم و احترام به حقوق مسافران و رعایت رفتار حرفه‌ای هستند و چنین رخدادهایی صرفاً در موارد بسیار محدود مشاهده می‌شود؛ با این حال، حتی وقوع اندک و نادر چنین رفتارهایی نیز برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قابل قبول نیست.