روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز رسیدگی و برخورد قانونی با راننده متخلف که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده است، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی -روز گذشته، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که لحظه بستن درب اتوبوس بر روی یک مسافران خانم در تهران را به تصویر می‌کشید در حالی که بخشی از وسایل همراه آن مسافر میان درب اتوبوس گیر کرده بود اما راننده از باز کردن مجدد درب خودداری می‌کرد. 

در این هنگام راننده اتوبوس با مسافر دیگری که با اعتراض از این رفتار راننده درخواست باز شدن درب را می‌کند درگیر می‌شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را از روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی تهران پیگیری کرد.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: اتوبوسی که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی مشاهده می‌شود، متعلق به شرکت خصوصی «ندای به‌آوران» است که بررسی دقیق موضوع و برخورد با راننده متخلف در دستور کار واحدهای نظارتی شرکت واحد قرار گرفته و روند رسیدگی به‌سرعت آغاز شده است و به محض مشخص شدن ابعاد اتفاق اطلاع رسانی شفاف انجام خواهد شد.

به شهروندان عزیز اطمینان می‌دهیم که تمامی ظرفیت‌های نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی به کار گرفته خواهد شد. تمامی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران همواره پایبند به اصول تکریم و احترام به حقوق مسافران و رعایت رفتار حرفه‌ای هستند و چنین رخدادهایی صرفاً در موارد بسیار محدود مشاهده می‌شود؛ با این حال، حتی وقوع اندک و نادر چنین رفتارهایی نیز برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قابل قبول نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اتوبوس ، برخورد
خبرهای مرتبط
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
سر فاصله سرویس دهی ناوگان BRT در جنوب پایتخت کاهش یافت
ورود اتوبوس‌های دوکابین به پایتخت تا پایان بهمن ماه/ احتمال تعطیلی پاساژ علاءالدین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
اتوبوسها هم مثل مترو باید قبل از بسته شدن در سوت بزنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی درب اتوبوس یا مترو بسته میشه مردم به هیچ عنوان نباید مانع بسته شدن در بشن
۰
۰
پاسخ دادن
زائر سالخورده کردستانی پس از روز‌ها بی‌خبری در مکه شناسایی شد
وقوع یک فقره تصادف فوتی در هفته سوم آبان ماه در پایتخت
هوای تهران در شرایط نارنجی و «ناسالم» برای گروه‌های حساس
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
برخورد با راننده متخلف شرکت خصوصی اتوبوسرانی تهران
آخرین اخبار
برخورد با راننده متخلف شرکت خصوصی اتوبوسرانی تهران
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
وقوع یک فقره تصادف فوتی در هفته سوم آبان ماه در پایتخت
هوای تهران در شرایط نارنجی و «ناسالم» برای گروه‌های حساس
زائر سالخورده کردستانی پس از روز‌ها بی‌خبری در مکه شناسایی شد
انصاری: بخش عمده کار رفع آلودگی بوی نامطبوع اتوبان قم- تهران انجام نشده است
کولیوند: هلال احمر کانون پرورش انسان‌های فداکار و ایثارگر است
صیانت از حریم رودخانه کن و ساماندهی امامزاده داوود اولویت طرح‌های عمرانی فرمانداری تهران
ایستگاه مترو شهرری تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
لزوم بازنگری در مجازات جرائم و افزایش بازدارندگی قوانین/ تردد مرزنشینان در مسیر‌ها و زمان‌های مشخص مورد تأیید پلیس است
بانویی که برای هزار نفر شغل ایجاد کرده است + فیلم
بهره‌برداری ایستگاه متروی میدان شهر ری تا پایان سال تحویل
مراقب کلاهبرداران تحت عنوان «مدلینگ خانم» در آگهی‌ها باشید
دستگیری اوباش قمه کش شمال تهران