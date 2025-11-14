باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی برومندی در مراسم افتتاح شهرک گلخانهای در شهرستان شبستر با اشاره به گستره باغات پسته در کشور اظهار داشت:از مجموع ۳ میلیون هکتار باغات ایران، ۶۵۰ هزار هکتار به پسته اختصاص دارد و آذربایجانشرقی بهعنوان قطب آینده پسته ایران شناخته میشود.
وی در ادامه برنامههای کلان توسعه گلخانهها را تشریح کرد و گفت: طبق اسناد بالادستی و دستور وزیر جهاد کشاورزی هدفگذاری شده تولید محصولات گلخانهای از ۳.۶ میلیون تن فعلی به ۱۰ میلیون تن افزایش یابد. در حال حاضر ۲۸ هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار آن زیرکشت فعال است و مدرنترین گلخانههای ایران در آذربایجانشرقی واقع شدهاند.
برومندی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساختهای صادراتی تاکید کرد و افزود: آذربایجانشرقی نیازمند یک پایانه صادراتی بزرگ و با استانداردهای بینالمللی است تا جایگاه استان در تجارت محصولات کشاورزی تقویت شود. این استان با وجود تولید خرما در ۱۴ استان کشور اکنون رتبه نخست بستهبندی و صادرات خرما را در اختیار دارد و ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات دارد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما