امام جمعه شیراز با تأکید بر فضیلت انسان‌های با تقوا و ضرورت افتخار به ارزش‌های اسلامی و اهل بیت(ع)، تقلید بی‌رویه از غرب را عامل عقب‌ماندگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت الله لطف اله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با بیان اینکه از دیدگاه امیرالمومنین (ع) انسان‌های با تقوا در دنیا اهل فضیلت و برتری هستند، گفت: ما گاهی خود کم‌بینی می‌کنیم و ارزش‌های خود را نادیده می‌گیریم، در حالی که باید به برتری‌های خود و ارزش‌های اسلامی، قرآن و اهل بیت (ع) افتخار کنیم، چرا که این‌ها بهترین راه برای آبادانی دنیا و آخرت است.

او با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی و تأثیر منفی تقلید بی‌رویه از غرب، بر ضرورت اعتماد به ارزش‌های اسلامی و ملی تأکید کرد و ادامه داد: اگر باور داشتیم فضیلت مال ما است، دشمنان نمی‌توانستند به راحتی به ما توهین و تجاوز کنند و باید پیام مهدویت و انقلاب اسلامی را به جهانیان برسانیم که این موضوع باید از طریق فناوری‌های نوین برای انتقال پیام‌های حق و عدالت بهره برد.

امام جمعه شیراز با تاکید بر این نکته که ابزارهای لازم در داخل کشور وجود دارد که باید از توانمندی‌های جوانان و نخبگان بهره‌مند شوند، افزود: همه مسلمانان و جوانان با تقوا، ایمان و تلاش مستمر، راه را برای برپایی حکومت حق و عدالت هموار سازند و در مسیر ظهور امام زمان (عج) قدم بردارند.

آیت الله دژکام در بخش پایانی خطبه اول نماز جمعه گفت: پیشرفت‌های کشور نشانگر حرکت به سمت اهداف بزرگ‌تر و جهانی‌تر بوده و این حرکت‌ها باید راستای گسترش پیام و ارزش‌های اسلامی و انقلابی به سراسر جهان و برای تحقق مسیر ظهور امام زمان (عج) باشد

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: رساندن پیام حق و عدالت به دیگران راهی برای نزدیک‌تر کردن ظهور منجی و برپایی حکومت حق در جهان است.

آیت الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز به موضوع بحران آب در سطح کشور و استان فارس اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت و ضرورت دعا گفت: تمامی مراجع تقلید بر اهمیت دعا کردن و اقامه نماز باران تاکید کرده و این نشانگر اهمیت موضوع است.

او با بیان اینکه بحران آب یک مسئله جدی است که نیازمند همت و دعا و تقوا است تا بتوان بر آن فائق آمد، ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) روزانه ۷۰ بار استغفار انجام می‌دادند و حتی ائمه اطهار (ع) نیز در روز استغفار دارند، چون استغفار اثرات فراوانی دارد، از جمله رفع کدورت قلب و تقویت ارتباط با خداست.

امام جمعه شیراز با اشاره به وضعیت مصرف آب در فارس افزود: میزان هدر رفت آب در مصرف‌های مختلف فارس بسیار بالا است که به طور متوسط بین ۱۵ تا ۶۷ درصد در شهرستان‌ها، یعنی حدود ۴۰ درصد آب تصفیه‌شده و قابل مصرف، به هدر می‌رود و این هدر رفت آب ناشی از مشکلات مدیریت، لوله‌های شکسته و مصرف بی‌رویه است، که نیازمند اصلاح و توجه جدی است.

آیت الله دژکام با تاکید بر اهمیت صرفه‌جویی در آب آشامیدنی و کشاورزی گفت: باید راندمان مصرف آب در کشاورزی فارس افزایش یابد، زیرا عملکرد فعلی بسیار پایین است، به طوری که از هر هزار لیتر آب، تنها حدود ۱.۵ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود و مابقی هدر می‌رود.

او خواستار توجه مسئولان و کشاورزان به این موضوع و اصلاح روش‌های شد و ادامه داد: در این زمینه روز دوشنبه هفته آینده نماز باران در حرم شاهچراغ (ع) و دعا برای نزول رحمت الهی اقامه خواهد شد که راهی برای جلب برکت باران الهی و رفع مشکلات خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه به موضوع برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: هدف رشد اقتصادی ۸ درصد است که ۳ درصد آن مربوط به افزایش بهره‌وری است و همکاری همه اقشار، از جمله کشاورزان، صنعتگران و رسانه‌ها، برای تحقق این هدف لازم و ضروری است.

آیت الله دژکام با اشاره به فعالیت‌های بسیج در راستای توسعه اقتصادی افزود: بسیج هر جا وارد شده مثمر ثمر بوده و باید در این راستا فعال‌تر شوند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: بهره‌گیری صحیح و شکرگزاری از نعمت‌های الهی، اصلاح مدیریت منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی در کنار نقش مهم دعا و استغفار در رفع مشکلات بسیار مؤثر خواهد بود.

