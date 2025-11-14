باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «پویش رفیق» به مناسبت سالگرد شهادت شهید حسن طهرانیمقدم، پدر صنعت موشکی ایران، شامگاه پنجشنبه -۲۲ آبانماه ۱۴۰۴- در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) برگزار شد.
این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، فرماندهان و مسئولان فرهنگی هوافضای سپاه و بنیاد شهید همراه بود.
در این برنامه، سعید اوحدی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای هوافضا و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: دشمن در این جنگ، تنها بهدنبال حمله به تأسیسات نظامی نبود؛ بلکه هدف اصلی آن ایجاد ناامیدی، تحریف حقیقت و شکستن انسجام ملی بود.
وی با اشاره به مظلومیت شهدای این جنگ از جمله شهیدان کودک «رایان دوماهه» و «انیسان و امیرطاها از تبریز» افزود: دشمن بیش از ۲۸۲ نفر از مردم بیدفاع را به شهادت رساند؛ مردمی که کوچکترین نقشی در حوزه نظامی نداشتند.
اوحدی در ادامه با اشاره به اهداف پشت پرده دشمن گفت: نظریهپرداز آمریکایی برنارد لوئیس سالها پیش صراحتاً اعلام کرده بود که برای حفظ اسرائیل، باید کشورهای اسلامی و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران تجزیه شوند. جنگ ۱۲ روزه در همین چارچوب طراحی شده بود.
وی با بیان اینکه دشمن برای تحریف واقعیتها بیش از ۴۰۰ شبکه تلویزیونی را به کار گرفت، تصریح کرد: تحریف روایت جنگ، خطرناکتر از خود جنگ است. همانگونه که در تاریخ، عبیدالله بن زیاد با جنگ روانی و تحریف، مردم کوفه را از امام حسین (ع) جدا کرد، امروز نیز دشمن با ابزار رسانه به دنبال همین هدف است.
اوحدی گفت: اگر قدرت موشکی و رهبری حکیمانه نبود، وضعیت کشور از سوریه امروز هم بدتر میشد. انسجام و وحدت ملی در کنار قدرت بازدارندگی، دو کلید اصلی عزت و امنیت ایران است.
وی همچنین با روایتهایی از زندگی و شهادت برخی شهدا از جمله شهید ۱۱ ساله سهیل کتولی و شهید مریم واحدپناه، از فداکاری و معنویت شهدای جنگ ۱۲ روزه یاد کرد و گفت: این شهدا با درک عمیق از ایمان و شهادت، راه حق را با آگاهی انتخاب کردند.
اوحدی در پایان خطاب به خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد: شهدا به برنامههای ما نیازی ندارند، آنان در نزد پروردگار روزی میخورند و به ما بشارت میدهند. ما باید سبک زندگی، ایمان، علم و ادب آنها را ادامه دهیم. استقلال و عزتی که امروز داریم، ثمره خون پاک فرزندان شماست.
منبع: بنیاد شهید