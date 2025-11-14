بر اثر وقوع آتش‌سوزی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار و روستای کلاله اسلام طعمه حریق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مرتضی نعمت‌پور فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی که از ساعات اولیه وقوع آتش سوزی در محل حاضر بود با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه و سرعت بالای گسترش شعله‌ها گفت:کوچکترین سهل‌انگاری می‌تواند به نابودی بخش وسیعی از جنگل‌های دیزمار منجر شود. از مردم و گردشگران می‌خواهیم در شرایط خشکی هوا از هرگونه برافروختن آتش، رهاسازی زباله‌های قابل اشتعال و حرکت در مسیر‌های جنگلی خودداری کنند.

وی با هشدار نسبت به خطرات ادامه‌دار این حریق افزود:نیرو‌های یگان حفاظت، محیط‌بانان، جوامع محلی با تمام توان در حال اطفا حریق و جلوگیری از گسترش آن هستند.
 
اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان با انتشار این گزارش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش یا فعالیت مشکوک در جنگل‌ها موضوع را فوراً به سامانه‌های ارتباطی محیط‌زیست اطلاع دهند تا از گسترش خسارت‌ها جلوگیری شود.
 
گفتنی است آتش‌سوزی وسیعی حوالی ظهر امروز در بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده دیزمار و اراضی جنگلی روستای کلاله اسلام رخ داد که بر اساس برآورد‌های اولیه بیش از ۱۰ هکتار از پوشش جنگلی این منطقه ارزشمند دچار خسارت شده است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: وقوع آتش سوزی ، اداره محیط زیست
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار
