باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات سرشماری سالانه حیاتوحش در پارک ملی بختگان، با حضور لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، امین عباسی سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان، رامین پریسایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان و گروهی از کارشناسان و محیطبانان بهاجرا درآمد.
این برنامه که با مشارکت نیروهای محلی اجرا شد، شامل ثبت گونههای شاخص علفخوار ارزیابی وضعیت زیستگاههای طبیعی بود.
تیمهای تخصصی با بهرهگیری از روشهای علمی سرشماری و مستندسازی، اطلاعات آماری و تصویربرداری از مشاهدات را گردآوری کردند تا به عنوان مبنای تصمیمگیری در سطوح استانی و ملی بهکار رود.
لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، حفاظت از زیستبومهای بختگان را در سطح ملی بااهمیت خواند و تاکید کرد: پایش مستمر جمعیت گونهها و محافظت ساختاریافته از زیستگاهها، پایهای کلیدی برای برنامههای مدیریتی است.
امین عباسی سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان، ضمن قدردانی از تلاشهای گروههای محیط زیستی، نقش همکاری بیندستگاهی را در موفقیت برنامههای حفاظتی حیاتی دانست و بیان کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان از برنامههای حفاظت و مدیریت زیستگاهها حمایت خواهند کرد.
رامین پریسایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان، با اشاره به اهمیت نتایج سرشماری، گفت: دادههای بهدستآمده زمینهساز تدوین راهبردهای حفاظتی و اولویتبندی اقدامات عملیاتی در سطح استان و کشور خواهد بود.
تیمهای میدانی با تکمیل مرحله نخست سرشماری، دادههای پایهای شامل شمارش صحرایی، ثبت مختصات، و مستندسازی تصویری را تحویل واحد تحقیق و پایش اداره کل دادند تا تحلیلهای جامع و گزارشهای فنی برای برنامهریزیهای آینده تهیه شود.
این اقدام، جزئی از برنامه ملی پایش تنوع زیستی است و میتواند در قالب طرحهای حفاظتی منطقهای و تصمیمات سیاستگذارانه مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس