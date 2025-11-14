باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محورهای شمالی تا ساعت ۱۶:۰۹ دقیقه امروز جمعه ۲۳ آبان را به شرح زیر اعلام کرد:
- تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.
- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل مرزنآباد تا مجلار و آدران تا بیلقان
- ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سهراهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدودههای بایجان، شاهاندشت، گزنک و رینه
- ترافیک سنگین در محور مسیر شمال به جنوب فیروزکوه محدوده دماوند
- ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین محدوده سراوان و حدفاصل دولتآباد تا رودبار
- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲
- ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن-تهران محدوده جاجرود
- تردد روان در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و محور فیروزکوه، آزادراه قزوین-رشت، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه تهران-پردیس
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدودههای کمالشهر و گلشهر و حد فاصل مهرویلا تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه-تهران محدوده نسیمشهر
- ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قم-تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی