باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی نشان داد که ۴۴ درصد از صهیونیستها با عفو بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل از اتهامات فساد، علیرغم درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مخالفند. در همین حال، ۳۹ درصد از عفو حمایت میکنند و ۱۷ درصد مردد هستند.
طبق این نظرسنجی که توسط موسسه لازار انجام و در روزنامه اسرائیلی معاریو منتشر شده است، نمونه مورد بررسی شامل ۵۰۰ شرکتکننده با حاشیه خطای ۴.۴ درصد بوده است.
طبق بیانیهای که توسط دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل منتشر شده است، این نظرسنجی پس از آن انجام میشود که ترامپ روز چهارشنبه نامهای به هرتزوگ ارسال کرد و خواستار «عفو کامل بنیامین نتانیاهو» شد.
نتانیاهو با اتهامات فساد، رشوهخواری و خیانت در امانت در سه پرونده فساد، معروف به پروندههای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و جدیترین آنها، پرونده ۴۰۰۰، روبهرو است.
آویخای مندلبلیت، دادستان کل سابق در اواخر نوامبر ۲۰۱۹ کیفرخواستی علیه نتانیاهو ارائه کرد. پرونده ۱۰۰۰ مربوط به دریافت هدایای ارزشمند از سوی نتانیاهو و اعضای خانوادهاش از بازرگانان در ازای دریافت لطف و کمک در زمینههای مختلف است.
پرونده ۲۰۰۰ شامل مذاکرات با آرنون موزس، ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت، برای کسب پوشش رسانهای مثبت است. پرونده ۴۰۰۰ مربوط به رشوه به شائول الوویچ، مالک وبسایت خبری والا و شرکت مخابرات بزک، در ازای پوشش رسانهای مطلوب است.
محاکمه نتانیاهو در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. او همواره این اتهامات را رد کرده و ادعا کرده است که این اتهامات یک کارزار سیاسی با هدف برکناری او از سمت خود است.
شایان ذکر است که دیوان کیفری بینالمللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.
منبع: الاخبار