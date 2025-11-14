پروژه مرغداری گوشتی ۷۵ هزار قطعه‌ای در روستای گلزار مرند افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی به همراه بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی پروژه مرغداری گوشتی ۷۵ هزار قطعه‌ای را در روستای گلزار مرند افتتاح کرد این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ و ایجاد ۴۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم گامی مهم در تامین امنیت غذایی و توسعه صنعتی منطقه است.
 
این مرغداری بر روی عرصه‌ای به مساحت ۵ هکتار در روستای گلزار شهرستان مرند احداث شده و سالن تولید آن ۷ هزار متر مربع مسقف دارد. این پروژه ۷۵ هزار قطعه‌ای ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ با کیفیت بالا را فراهم می‌کند.
 
کل سرمایه‌گذاری این طرح ۸۰۰ میلیارد ریال است و بهره‌برداری از این مرغداری علاوه بر تولید گوشت مرغ برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و تامین نیاز بازار منطقه ایفا می‌کند.
 
شروع احداث این پروژه از سال ۱۴۰۳ بوده و افتتاح آن در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده سرعت و پیگیری اجرای طرح‌های کشاورزی در استان آذربایجان شرقی است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، وزیر جهادکشاورزی
خبرهای مرتبط
افتتاح ۲ واحد مرغداری و گلخانه ای در اهر
یک واحد مرغداری در سراب به بهره برداری رسید
تولید گوشت مرغ بیش از نیاز در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت غذایی اصلی‌ترین اولویت کشور
آذربایجان‌شرقی قطب آینده پسته ایران
افتتاح بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور در شبستر 
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار
نمی‌توانیم تولید را متوقف کنیم؛ باید با علم و فناوری، مصرف آب را به حداقل برسانیم
آخرین اخبار
افتتاح بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور در شبستر 
نمی‌توانیم تولید را متوقف کنیم؛ باید با علم و فناوری، مصرف آب را به حداقل برسانیم
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار
آذربایجان‌شرقی قطب آینده پسته ایران
امنیت غذایی اصلی‌ترین اولویت کشور
چهار میلیون تن نهاده دامی تامین شد
تشییع پیکر خبرنگار استان حامد عاطفی فر
افزایش تعداد پزشکان به‌تنهایی مشکلات مناطق محروم را حل نمی‌کند