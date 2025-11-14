باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای جایگزین درباره غزه به اعضای شورای امنیت ارائه کرده که رقیب پیش‌نویس آمریکایی از طرح صلح دونالد ترامپ است.

این پیش‌نویس روسی هیچ اشاره‌ای به ایجاد «شورای صلح» به ریاست ترامپ یا اعزام فوری یک نیروی بین‌المللی که از عناصر اصلی طرح آمریکا هستند، نمی‌کند. نسخه روسی تنها به «ابتکاری که به آتش‌بس انجامید» اشاره می‌کند.

به‌جای صدور یک مجوز مستقیم، پیش‌نویس روسیه از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که «گزینه‌هایی برای اجرای مفاد» طرح صلح ارائه دهد و به‌سرعت گزارشی شامل «گزینه‌هایی برای استقرار یک نیروی ثبات‌ساز بین‌المللی» در غزه تهیه کند؛ رویکردی که محتاطانه‌تر از طرح آمریکا است.

در واکنش به این تحولات، هیات آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد که عدم تصویب پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی واشنگتن، می‌تواند پیامد‌های «خطرناک و ملموسی» برای فلسطینیان غزه داشته باشد. این هیات تاکید کرد که «آتش‌بس شکننده است» و از شورای امنیت خواست برای تضمین برقراری صلح «متحد» عمل کند.

با وجود حمایت ظاهری اعضای شورا از اصول کلی طرح صلح، منابع دیپلماتیک گفتند که متن پیشنهادی آمریکا سوالاتی را برانگیخته است؛ از جمله نبود سازوکار نظارتی شورای امنیت، نقش تشکیلات فلسطینی، و جزئیات ماموریت نیروی ثبات‌ساز بین‌المللی. همین موضوع فضا را برای بررسی پیشنهاد جایگزین روسیه فراهم کرده است.

منبع: آر تی