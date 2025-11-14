باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید قرار است به زودی با «خلیل الحیه» مذاکره کننده ارشد حماس دیدار کند.

این رسانه آمریکایی ادعا می‌کند که دیدار قریب‌الوقوع بین ویتکاف و مقام حماس نشان دهنده آن است که دولت ترامپ علاقه‌مند به حفظ خط ارتباطی مستقیم با این جنبش فلسطینی است.

به گفته این دو منبع، تاریخ دقیق این دیدار هنوز مشخص نیست. همچنین ممکن است برنامه‌ها تغییر کند. یکی از این دو نفر گفت یکی از موضوعاتی که آقای ویتکاف قصد دارد با این مقام ارشد حماس مطرح کند، ادامه اجرای آتش‌بس در غزه است.

ویتکاف و خلیل الحیه پیش از این نیز با هم دیدار کرده‌اند. اولین دیدار رسمی آنها در شرم‌الشیخ مصر و پیش از امضای توافق آتش‌بس بود. در این جلسه «جرد کوشنر» داماد و فرستاده ترامپ نیز حضور داشت.

ویتکاف اولین مقام دولت ترامپ نیست که با مقامات حماس مذاکره می‌کند. پیش از او، «آدام بوهلر» فرستاده آمریکا در ماه مارس چندین بار با مقامات حماس در قطر دیدار کرد، اما این مذاکرات به توافقی منجر نشد.

منبع: نیویورک تایمز