استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید قصد دارد به زودی با خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس دیداری داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید قرار است به زودی با «خلیل الحیه» مذاکره کننده ارشد حماس دیدار کند.

این رسانه آمریکایی ادعا می‌کند که دیدار قریب‌الوقوع بین ویتکاف و مقام حماس نشان دهنده آن است که دولت ترامپ علاقه‌مند به حفظ خط ارتباطی مستقیم با این جنبش فلسطینی است. 
به گفته این دو منبع، تاریخ دقیق این دیدار هنوز مشخص نیست. همچنین ممکن است برنامه‌ها تغییر کند. یکی از این دو نفر گفت یکی از موضوعاتی که آقای ویتکاف قصد دارد با این مقام ارشد حماس مطرح کند، ادامه اجرای آتش‌بس در غزه است.

ویتکاف و خلیل الحیه پیش از این نیز با هم دیدار کرده‌اند. اولین دیدار رسمی آنها در شرم‌الشیخ مصر و پیش از امضای توافق آتش‌بس بود. در این جلسه «جرد کوشنر» داماد و فرستاده ترامپ نیز حضور داشت. 

ویتکاف اولین مقام دولت ترامپ نیست که با مقامات حماس مذاکره می‌کند. پیش از او، «آدام بوهلر» فرستاده آمریکا در ماه مارس چندین بار با مقامات حماس در قطر دیدار کرد، اما این مذاکرات به توافقی منجر نشد.

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: خلیل الحیه ، جنبش حماس ، استیو ویتکاف
خبرهای مرتبط
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
عفو بین‌الملل: قانون اعدام فلسطینیان در اسرائیل تبعیض سیستماتیک است
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
آخرین اخبار
چندین کشته و زخمی درپی تصادف اتوبوس در استکهلم
فرستاده ویژه کاخ سفید با خلیل الحیه دیدار می‌کند
روسیه با طرحی جایگزین، طرح ترامپ را به حاشیه راند
اسناد تازه منتشر شده چه چیزی را درباره رابطه ترامپ و اپستین فاش می‌کند؟
شورای حقوق بشر جنایات نیرو‌های پشتیبانی سریع را محکوم کرد
سوریه همکاری با آمریکا علیه داعش را رد کرد
تلاش ترامپ برای کشیدن دیگر مقامات به گرداب اپستین: درباره دموکرات‌ها هم تحقیق کنید!
هشدار قبرس به ترکیه: مسیر پیوستن خود به اتحادیه اروپا را مسدود نکنید
۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با عفو نتانیاهو مخالفند
افزایش نگرانی‌ها در اسرائیل درباره هدیه ترامپ به عربستان
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اوربان به ممنوعیت واردات گاز روسیه اعتراض کرد
یونیفیل: دیوار مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده و خاک لبنان را اشغال کرده است
باکو سفیر روسیه را فراخواند
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/ سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
روسیه: طرح اوکراین برای ترور یک مقام ارشد دولت خنثی شد
عفو بین‌الملل: قانون اعدام فلسطینیان در اسرائیل تبعیض سیستماتیک است
آمریکا فروش ۳۳۰ میلیون دلاری قطعات جنگنده به تایوان را تأیید کرد
ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ مشکوک یک سرباز ۱۸ ساله خبر داد
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات