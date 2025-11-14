باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های رسانه‌های سوئدی از کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد در پی یک حادثه جدی در مرکز شهر استکهلم حکایت دارد؛ حادثه‌ای که عصر امروز و بر اثر برخورد یک اتوبوس با ایستگاه انتظار اتوبوس رخ داد.

پلیس وقوع تلفات جانی و زخمی‌ها را تایید کرده است. روزنامه‌های محلی نیز اعلام کردند که راننده اتوبوس در ارتباط با این حادثه که «جدی» توصیف شده، بازداشت شده است.

استانداری استکهلم در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که پنج نفر مجروح شده‌اند که حال دو نفر از آنها وخیم است. از سوی دیگر، سوفی گونارسون، سخنگوی شرکت حمل‌ونقل عمومی SL حادثه را «خطرناک» توصیف کرد و گفت تعدادی مجروح شده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

اسکار داویلا، مسئول عملیات در سازمان نجات، نیز گفت: «تعدادی زخمی وجود دارد که برخی از آنها جراحات جدی دارند.» او یادآور شد که گزارش حادثه در ساعت ۱۵:۲۴ به وقت محلی دریافت شده و حادثه در نزدیکی ایستگاه Tekniska högskolan رخ داده است.

صحنه حادثه شاهد حضور گسترده پلیس، آمبولانس و تیم‌های امدادی بود؛ هم‌زمانی حادثه با ساعت شلوغی و ازدحام رفت‌وآمد در منطقه، باعث هرج‌ومرج و آشفتگی بیشتر شده است.

منبع: آر تی