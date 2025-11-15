باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه المیادین به نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران دست یافته است؛ قطعنامه‌ای که قرار است «تروئیکای اروپایی» در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر جاری برگزار می‌شود، ارائه کند.

این پیش‌نویس، نگرانی کشور‌های اروپایی از آنچه در گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس آمده ابراز می‌کند؛ گزارشی که «بر ضرورت توانایی آژانس برای راستی‌آزمایی هرچه سریع‌تر ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران» تأکید دارد تا نگرانی‌ها را کاهش داده و پایبندی تهران به توافق پادمانی پیمان عدم‌اشاعه را درباره احتمال استفاده غیرصلح‌آمیز از مواد هسته‌ای بررسی کند.

در این پیش‌نویس اشاره شده است که ایران «بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره اعمال شده‌اند، در حوزه عدم اشاعه ملزم است تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه، و همچنین تمام پروژه‌های مربوط به آب سنگین را متوقف کند و بند اصلاحی ۳.۱ را اجرا کند».

قطعنامه از ایران می‌خواهد که «کاملا مطابق با مفاد پروتکل الحاقی عمل کند» و از اینکه «ایران طی پنج ماه گذشته اطلاعات لازم درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار نداده» ابراز تأسف می‌کند.

پیش‌نویس همچنین شامل بند‌های دیگری است. ۱. از مدیرکل خواسته می‌شود پیش از هر نشست فصلی شورای حکام، گزارشی درباره اجرای توافق پادمان ایران تحت پیمان عدم‌اشاعه و اجرای تمامی قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت – از جمله ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ – مطابق رویه‌های گذشته ارائه کند.

۲. از مدیرکل خواسته می‌شود گزارش‌های ارائه‌شده شامل اطلاعاتی درباره راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران باشد؛ از جمله مکان‌ها، مقادیر، شکل‌های شیمیایی، سطح غنی‌سازی و همچنین موجودی سانتریفیوژ‌ها و تجهیزات مرتبط.

۳. از مدیرکل خواسته می‌شود گزارش‌های مذکور را هم‌زمان در اختیار شورای امنیت نیز قرار دهد.

۴. ایران «بی‌درنگ و بدون قید و شرط» به تعهدات قانونی خود براساس قطعنامه‌های مذکور شورای امنیت عمل کند و همکاری کامل و سریع با آژانس را از طریق ارائه اطلاعات و فراهم‌سازی دسترسی‌ها انجام دهد.

۵. بار دیگر بر ضرورت پایبندی کامل ایران به توافق پادمان، اجرای بند اصلاحی ۳.۱ و ارائه فوری اطلاعات دقیق درباره مواد هسته‌ای و تأسیسات تحت پادمان، و فراهم‌سازی تمامی دسترسی‌های لازم برای آژانس تأکید می‌شود.

۶. ایران را به «پایبندی کامل و بدون تأخیر» به پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده، فرامی‌خوانده شود.

۷. تصمیم گرفته شود که بند «اجرای توافق پادمان در ایران و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت» دوباره در دستور کار نشست‌های آتی قرار گیرد و از مدیرکل در قالب همین بند گزارش مفصلی از اجرای این قطعنامه ارائه دهد.