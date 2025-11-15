باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فراگیری مواد مخدر ترنک در آمریکا + فیلم

پخش یک ماده مخدر جدید در آمریکا به نام ترنک موجب گسترش نگرانی‌ها نسبت به بحران مواد مخدر در این کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۸۰ هزار آمریکایی در اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
فيلم صبحانه با زرافه ها رو هم آمريكا ساخته كه انقدر راحت توش مواد مخدر مصرف ميكنن ؟؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی ها بی شعور و بی فرهنگ هستند
