باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - چکاد زنده بودی ، با تاکید براینکه نوجوانان علاقه‌مند به حضور در این رویداد تا ۱۵ دی ماه امسال فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، اظهار کرد: یک سامانه رسمی برای ارسال آثار هنرمندان نوجوان استان پیش بینی شده است.

به گفته او، این جشنواره در راستای ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت جمعی در حوزه موسیقی به صورت گروه نوازی برگزار می‌شود.

دبیر نخستین جشنواره موسیقی نوجوانان استان فارس، گروه نوازی را یکی از مهمترین شیوه‌های اجرا و ارائه موسیقی توصیف کرد و گفت: این رویداد با هدف توانمندسازی نوجوانان فعال در این حوزه توسط موسسه هنری مهرآوید چکاد و با همکاری دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل برگزار می‌شود.

استاد موسیقی دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره را ایجاد بستری مناسب برای تشویق نوجوانان به فعالیت‌های گروهی و معرفی آنان به جامعه مخاطب عنوان کرد و ادامه داد: علاوه براین‌ها آشنایی با فعالیت‌های حرفه‌ای، ایجاد نشاط و انگیزه با تمرکز بر کارِ گروهی و تعامل جمعی نیز از جمله اهداف این جشنواره است.

زنده بودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاقه‌مندان تا ۱۵ دی ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی www.Parsculture.ir به دبیرخانه ارسال کنند؛ ابرازداشت: هیئت داوران پس از این تاریخ آثار را مورد بازبینی و ارزیابی قرار خواهند داد و گروه‌های منتخب در زمان و مکانی که توسط دبیرخانه جشنواره اعلام می‌شود برای اجرای صحنه‌ای دعوت خواهند شد.

او افزود: از میان اجراکنندگان در دو بخش کلاسیک ایرانی و کلاسیک غربی گروه‌هایی برگزیده و در پایان هدایایی به آنان تقدیم خواهد شد.

هیئت داوران این جشنواره را در بخش کلاسیک غربی ابراهیم بذرافکن، هادی اوجی و دکتر داوود جعفری و در بخش کلاسیک ایرانی علیرضا امیر صمیمی، علیرضا صدیقی نسب، مهدی شیرازی و مسعود صادقی پور تشکیل می‌دهند.

یادآور می‌شود علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه www. Parsculture.ir مراجعه کنند.