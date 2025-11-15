آتش گرفتن خودرو حامل سوخت قاچاق در جاده بندرعباس–میناب یک کشته برجا گذاشت.

یک خودروی حامل سوخت قاچاق در جاده بندرعباس–میناب دچار آتش‌سوزی شد و راننده آن در محل جان باخت.

بامداد امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در مسیر بندرعباس–میناب و روبه‌روی شهرک صنعتی گمبرون دچار آتش‌سوزی شد. این حادثه در حدود ساعت ۰۲:۱۳ به سازمان آتش‌نشانی گزارش شد و نیرو‌های ایستگاه ۹ بلافاصله به محل اعزام شدند.

محمدامین لیاقت، رییس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با تأیید این حادثه گفت: هنگام رسیدن تیم‌های عملیاتی، خودرو به‌طور کامل در شعله‌های آتش می‌سوخت و امکان نجات سرنشین وجود نداشت.

بیش از 10 تن در یک هفته گذشته در جاده های هرمزگان بر اثر حادثه های رانندگی و برخورد خودروهای سوخت بر جان باختند.