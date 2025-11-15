بیش از ۶۷ هزار بیمار دیابتی در هرمزگان شناسایی شده است.

یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از شناسایی ۶۷٬۳۰۵ بیمار دیابتی در استان خبر داد.
این آمار تنها مربوط به بیماران شناسایی شده از غربالگری در یک جمعیت مشخص است که بر اساس معیارهای جهانی و محاسبه بیماران خاموش و شناسایی نشده شمار مبتلایان بیش از این هست و احتمال ابتلای بیش از 100 هزار از جمعیت استان به دیابت وجود دارد که روند افزایشی نسبت به سال های پیش است.
او تأکید کرد که تشخیص و غربالگری زودهنگام دیابت یکی از اولویتهای مهم نظام سلامت استان است.
در شهرستان بندرعباس، ۲۱٬۴۷۶ نفر از این بیماران تحت مراقبت بهداشتی و درمانی قرار دارند، که بیش از ۱۳ هزار نفر آنها زناناند و ۶۰۱ نفر کمتر از ۳۰ سال سن دارند،
موضوعی که به گفته مسئولان، ضرورت ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح سبک زندگی و مراقبت منظم را نمایان میسازد.
میرزاده همچنین خواستار آموزش مداوم کارکنان بهداشتی در سطح استان شد تا با استفاده از دستورالعملهای بهروز بیماریهای غیرواگیر، بتوانند خدمات مراقبتی مؤثرتر ارائه دهند.
او همچنین بر لزوم برنامهریزی تیمهای سلامت برای شناسایی فعال دیابتیها، مراقبت دورهای و آموزش تغذیه سالم تأکید کرد.
منبع: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان