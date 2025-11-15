بیش از ۶۷ هزار بیمار دیابتی در هرمزگان شناسایی شده است.

یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از شناسایی ۶۷٬۳۰۵ بیمار دیابتی در استان خبر داد.

این آمار تنها مربوط به بیماران شناسایی شده از غربالگری در یک جمعیت مشخص است که بر اساس معیارهای جهانی و محاسبه بیماران خاموش و شناسایی نشده شمار مبتلایان بیش از این هست و احتمال ابتلای بیش از 100 هزار از  جمعیت استان به دیابت وجود دارد که روند افزایشی نسبت به سال های پیش است.

او تأکید کرد که تشخیص و غربالگری زودهنگام دیابت یکی از اولویت‌های مهم نظام سلامت استان است.

در شهرستان بندرعباس، ۲۱٬۴۷۶ نفر از این بیماران تحت مراقبت بهداشتی و درمانی قرار دارند، که بیش از ۱۳ هزار نفر آنها زنان‌اند و ۶۰۱ نفر کمتر از ۳۰ سال سن دارند،

موضوعی که به گفته مسئولان، ضرورت ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح سبک زندگی و مراقبت منظم را نمایان می‌سازد.

میرزاده همچنین خواستار آموزش مداوم کارکنان بهداشتی در سطح استان شد تا با استفاده از دستورالعمل‌های به‌روز بیماری‌های غیرواگیر، بتوانند خدمات مراقبتی مؤثرتر ارائه دهند.

او همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی تیم‌های سلامت برای شناسایی فعال دیابتی‌ها، مراقبت دوره‌ای و آموزش تغذیه سالم تأکید کرد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

برچسب ها: دیابت ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بهره برداری از سه درمانگاه بیمارستان نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
خانه بهداشت پتروکی در جاسک فعال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب شایعه مجاز شدن کشت خشخاش در شهرستان بشاگرد
گلایه گردشگران از محدودیت سوخت‌گیری(کدینگ) در جاسک
یک قربانی دیگر در جاده های هرمزگان
آخرین اخبار
یک قربانی دیگر در جاده های هرمزگان
گلایه گردشگران از محدودیت سوخت‌گیری(کدینگ) در جاسک
تکذیب شایعه مجاز شدن کشت خشخاش در شهرستان بشاگرد
مشکل تردد قطار باری بندرعباس برطرف شد
امام جمعه بندرعباس: مردم و مسئولان برای رفع خشکسالی به دعا و نماز باران روی آورند
هشدار نماینده مجلس درباره لجبازی برخی مسئولان در تأمین خوراک پالایشگاه آفتاب
الزام حجره‌داران میدان تره‌بار هرمزگان به صدور فاکتور دیجیتال