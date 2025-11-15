باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ پُرفرازونشیب ایران، رویدادهایی ـ مانند زانو زدن پادشاه روم در برابر پادشاه ایران ـ رخ دادهاند که ایران را بهعنوان یک قدرت در تاریخ جهان ثبت کرده است. موارد دیگری نیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی وجود داشتهاند که گذشتۀ افتخارآمیز ایران را احیا کردهاند.
در دوران ساسانیان، شاپور اول، دومین پادشاه ساسانی، در سه دوره با رومیان جنگید و در هر سه دوره، دشمنان ایران را شکست داد. در یکی از این جنگها ـ نبرد اِدِسا ـ والریانوس، امپراتور رومی را اسیر کرد و امپراتور روم، در برابر پادشاه ایران زانو زد؛ رویدادی که در تاریخ جهان بهعنوان نمادی از برتری ایران شناخته میشود.
در دوران معاصر نیز، رویدادهایی مشابه، اما در بستر جدیدی از مناسبات نظامی و سیاسی، رخ داده است. در یکی از این موارد در دهه نود، تکاوران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانستند گروهی از نیروهای ویژه آمریکایی را که وارد آبهای ایران در خلیج فارس شده بودند، بازداشت کنند.
این اقدام بازتاب گستردهای در رسانههای مطرح غربی داشت؛ اما جالب توجه است که در ماجرایی دیگر نیز، نیروهای انگلیسی در شرایطی مشابه، توسط یگانهای ایرانی متوقف و بازداشت شدند.
همچنین، در یک مورد دیگر نیز، نیروی دریایی سپاه، یک شناور نظامی آمریکایی در خلیج فارس ـ بیرون از آبهای ایران ـ را مجبور کرد که به زبان فارسی صحبت کند.
این رخدادها به نوعی میتواند تداعیگر همان صحنه زانو زدن امپراتور روم در مقابل ایرانیان باشد.این در شرایطی است که در دوره پهلوی وضعیت به صورت دیگری بود.این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که در آن دوران، امپراتوری روم بهعنوان «نوک پیکان تمدن غرب» شناخته میشد؛ اما در دوره معاصر، انگلیس بود که سرامد قدرت غرب بود و امروزه نیز، آمریکاییها این نقش را در دنیای غرب بازی میکنند.
نکته جالب توجه این است که امپراتوریها و یا کشورهای مختلف در غرب، طی سالیان پدید آمده و از بین رفتهاند؛ اما ایران همیشه ایران بوده است و غربیها در دورههای گوناگون در تقابل با کشورمان بودهاند.
منبع: فارس