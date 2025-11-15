در تاریخ پُرفرازونشیب ایران، رویدادهایی ـ مانند زانو زدن پادشاه روم در برابر پادشاه ایران ـ رخ داده‌اند که ایران را به‌عنوان یک قدرت در تاریخ جهان ثبت کرده است.

در دوران ساسانیان، شاپور اول، دومین پادشاه ساسانی، در سه دوره با رومیان جنگید و در هر سه دوره، دشمنان ایران را شکست داد. در یکی از این جنگ‌ها ـ نبرد اِدِسا ـ والریانوس، امپراتور رومی را اسیر کرد و امپراتور روم، در برابر پادشاه ایران زانو زد؛ رویدادی که در تاریخ جهان به‌عنوان نمادی از برتری ایران شناخته می‌شود.

در دوران معاصر نیز، رویدادهایی مشابه، اما در بستر جدیدی از مناسبات نظامی و سیاسی، رخ داده است. در یکی از این موارد در دهه نود، تکاوران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانستند گروهی از نیروهای ویژه آمریکایی را که وارد آب‌های ایران در خلیج فارس شده بودند، بازداشت کنند.

این اقدام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مطرح غربی داشت؛ اما جالب توجه است که در ماجرایی دیگر نیز، نیروهای انگلیسی در شرایطی مشابه، توسط یگان‌های ایرانی متوقف و بازداشت شدند.

همچنین، در یک مورد دیگر نیز، نیروی دریایی سپاه، یک شناور نظامی آمریکایی در خلیج فارس ـ بیرون از آب‌های ایران ـ را مجبور کرد که به زبان فارسی صحبت کند.

این رخدادها به نوعی می‌تواند تداعی‌گر همان صحنه زانو زدن امپراتور روم در مقابل ایرانیان باشد.این در شرایطی است که در دوره پهلوی وضعیت به صورت دیگری بود.این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که در آن دوران، امپراتوری روم به‌عنوان «نوک پیکان تمدن غرب» شناخته می‌شد؛ اما در دوره معاصر، انگلیس بود که سرامد قدرت غرب بود و امروزه نیز، آمریکایی‌ها این نقش را در دنیای غرب بازی می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که امپراتوری‌ها و یا کشورهای مختلف در غرب، طی سالیان پدید آمده و از بین رفته‌اند؛ اما ایران همیشه ایران بوده است و غربی‌ها در دوره‌های گوناگون در تقابل با کشورمان بوده‌اند.

منبع: فارس

برچسب ها: دوران ساسانیان ، زانو زدن در مقابل ایران ، ایرانیان باستان
Canada
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
میخواین بدوننننننننن. ایران زمان داربوش کوروش کبیر چقدر وسعت داشت. کل. خاور میانه مال ایران بود. افغانستان پاکستان عراق کل شیخ نشینان خلیج فارس ترکیه شوروری مال ایران بود پایتخت اون زمان ایران قسطنتسه بود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
زانویی که غربیا تو برجام جلوی ایرانیا زدن تو تاریخ جلوی ایرانیا نزده بودن
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اقای تحلیل گر، تو خودت را دست کم نگیر، تو از تحلیلگران برجسته سیاسی ایران که نه، بلکه جهان هستی، تو اگر می‌دانستی تحلیل های اب دوغ خیاری تو، چقدر با ارزش است به همین راحتی، حرف مفت نمی زدی، در کل قدر خودت را بدان، تو کم الکی نیستی
United States of America
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
افراد با ایمان و شجاع ارتش و سپاه باید مملکت را بعهده بگیرند تا دست افراد منفعل و خود باخته به کل قطع گردد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بعضی ها که فرهنگشان عرب زده هست مگن دروغ ولی این حرف هارو غربی ها هم قبول دارن که در مقابل ایران قدیم زانو زده شده
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آدم ،، خدا زده بشه اما غرب زده نشه !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
داماد هم جلو عروس زانو می‌زند بگو الان را آقا داماد، این کجا و آن کجا !؟ امیدواریم ما من به جمع نواندیشان و آینده نگرها و واقعیت گرا و انسانیت محورها بپیوندیم البته هستیم ولی بیشتر آره آمین یا رب العالمین.
۸
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خودت هم فهمیدی چی گفتی؟؟؟؟ اقای نواندیش مثلا می خواهی ادای ادم های انسان محور و واقع گرا را در بیاوری، یک چیز بگو که حداقل خودت انرا بفهمی
، تو زانو زدن داماد در مقابل عروس که از روی عشق و محبت است را، با زانو زدن امپراطور شکست خورده ای که برای کشتار و قتل غارت ایرانیان، امده بود ولی شکست خورد و با ذلت در مقابل امپراطور ایران زانو زد، را با هم مقایسه می کنی!!!
