تیم‌های ملی شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و پارا دوومیدانی جهت حضور در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شب گذشته وارد ریاض شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از روز جمعه ۱۶ آبان ماه در شهر ریاض آغاز شده که بمنظور حضور در این دوره از بازیها، اعضای تیم‌های ملی شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و‌پارادوومیدانی کشورمان دیشب و با استقبال اعضای کادر سرپرستی وارد این شهر شدند و در دهکده بازی‌ها (دانشگاه پرنس نورا) مستقر شدند.

مسابقات شمشیربازی، بسکتبال، دوومیدانی و پارا دوومیدانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز خواهد شد.

گفتنی است کاروان سفیران اقتدار کشورمان تا کنون موفق به کسب ۳۹ مدال و ایستادن در جایگاه چهارم رده بندی مدال‌ها شده‌اند.

