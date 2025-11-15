فرماندار آذرشهر گفت:نیمی از مدارس این شهرستان فرسوده هستند و در تلاش هستیم این مدارس را بازسازی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - رضا رحمت اللهی در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: به لحاظ فرسوده بودن نیمی از مدارس شهرستان آذرشهر نیاز به نوسازی دارند و در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت خیرین و جذب اعتبارات دولتی در قالب نهضت عدالت آموزشی بخشی از مدارس فرسوده را نوسازی کنیم.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی افزود: در قالب نهضت عدالت آموزشی سه پروژه عمرانی در شهرستان آذرشهر تعریف شده است؛ یکی از این پروژه‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسیده، پروژه دوم در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد و پروژه سوم نیز به‌ عنوان یک طرح بزرگ‌ مقیاس در دست اقدام است که پس از تکمیل بخشی از کمبود فضای آموزشی این شهرستان را جبران خواهد کرد.

در این نشست تفاهم نامه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه با استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز امضا شد.