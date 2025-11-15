سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس اعلام کرد: تاکنون ۷۸۰۶ میلیارد ریال تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۹۰ طرح اقتصادی در این استان پرداخت شده است که معادل ۷۶ درصد سهمیه ابلاغی محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری در چهارمین جلسه بررسی و پایش عملکرد پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان گفت: این میزان پرداخت نشان‌دهنده روند مطلوب و رو به رشد اجرای طرح‌های اقتصادی در فارس است.

او افزود: اعتبارات تبصره ۱۸ در استان میان ۱۴ دستگاه اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، علوم پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌ها توزیع شده است. در این میان، اداره‌کل جهاد کشاورزی فارس با جذب بیش از ۲۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در صدر قرار دارد و پس از آن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۱۰۱ میلیارد ریال و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۸۸۳ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی هستند.

سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین گفت: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را در میان مؤسسات عامل به خود اختصاص داده‌اند.

در این نشست ضمن ارائه گزارش تفصیلی از وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بررسی شد و بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات و جذب حداکثری منابع مالی تأکید شد.

منبع: روابط عمومی دارایی فارس

