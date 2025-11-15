باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری در چهارمین جلسه بررسی و پایش عملکرد پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان گفت: این میزان پرداخت نشان‌دهنده روند مطلوب و رو به رشد اجرای طرح‌های اقتصادی در فارس است.

او افزود: اعتبارات تبصره ۱۸ در استان میان ۱۴ دستگاه اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، علوم پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌ها توزیع شده است. در این میان، اداره‌کل جهاد کشاورزی فارس با جذب بیش از ۲۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در صدر قرار دارد و پس از آن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۱۰۱ میلیارد ریال و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۸۸۳ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی هستند.

سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین گفت: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را در میان مؤسسات عامل به خود اختصاص داده‌اند.

در این نشست ضمن ارائه گزارش تفصیلی از وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بررسی شد و بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات و جذب حداکثری منابع مالی تأکید شد.

منبع: روابط عمومی دارایی فارس