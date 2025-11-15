رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل از کشف ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غفار براتی، گفت: در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی از ۳ باب امکنه که در این خصوص را مورد شناسایی قرار دادند.

او افزود: با اجرای این طرح ۲۳ دستگاه ماینر قاچاق در ۳ امکنه کشف و جمع آوری شد که ارزش ریالی این تجیهزات ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری ۶ نفر در این طرح خبر داد و گفت: ۶ فقره پرونده در رابطه با کشفیات این طرح تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضایی ارسال شد.

منبع: فارس

برچسب ها: ارز دیجیتال ، دستگاه ماینر قاچاق ، مراجع قضایی
