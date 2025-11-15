 مدیرکل هواشناسی البرز از احتمال بارش پراکنده باران و بارش محدود برف در ارتفاعات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی کشور است که به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد و بارش پراکنده باران در استان و در ارتفاعات احتمال بارش محدود و پراکنده برف مورد انتظار است.

او افزود : در اکثر مناطق استان، بارش پراکنده باران و کاهش دما پیش‌بینی می‌شودو روز یکشنبه ۲۵ آبان هم آسمان اکثر نقاط استان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. مدیرکل هواشناسی البرز گفت: در روز دوشنبه ۲۶ آبان در پاره‌ای از نقاط استان بارش خفیف باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و روز سه‌شنبه هم آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.