رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تصادفات فوتی عابرین پیاده در پایتخت نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به افزایش تصادفات فوتی عابرین پیاده در بزرگراهها گفت: بیشترین آمار تصادفات فوتی در معابر بزرگراهی مربوط به پاکبانها و کارتنخوابها است. وی تأکید کرد مدیریت شهری میتواند با اقدامات پیشگیرانه از وقوع بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.
زینیوند با اشاره به ماده ۲۱۵ آییننامه راهنمایی و رانندگی افزود: رعایت تکالیف قانونی عابرین پیاده در عبور از عرض و طول معابر ضروری است. او درباره پاکبانها گفت: آموزش کافی پاکبانها و رعایت مقررات توسط پیمانکاران میتواند از بسیاری از تصادفات جلوگیری کند. بهکارگیری پاکبانها در بزرگراهها ممنوع است و باید نظافت این معابر با خودروهای مکانیزه انجام شود. همچنین ساعات کاری پاکبانها برای نظافت انهار و حاشیه بزرگراهها از ساعات شبانگاهی به روز و از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر تغییر پیدا کرده تا حضور این افراد در روشنایی روز و در معرض دید رانندگان باشند.
وی درباره کارتنخوابها نیز اظهار داشت: این افراد باید ساماندهی و به مراکز بازپروری منتقل شوند. نورپردازی محلهای تجمع این افراد، حرص شاخ و برگ درختان وسط معابر و همچنین تک ردیفه کردن نیوجرسیهای وسط بزرگراهها تا محل را ناامن کنند برای اینگونه افراد از جمله اقداماتی است که میتواند از حضور و تردد عرضی آنان در بزرگراهها جلوگیری کند.
زینیوند در ادامه گفت: سهم عابرین پیاده در تصادفات فوتی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است. وی هشدار داد: بیتوجهی به چراغ راهنمایی در تقاطع ها، عبور از عرض بزرگراهها و استفاده از تلفن همراه هنگام عبور از عرض معابر از عوامل اصلی این حوادث است. طبق بررسیهای صورت گرفته مردان با ۸۱ درصد و زنان با ۱۹ درصد تصادفات فوتی عابر پیاده را در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین اظهار داشت: بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۹ درصد تصادفات فوتی عابرین پیاده در بزرگراهها رخ داده و بیشترین حوادث در ساعات ۲۰ تا ۲۴ شب ثبت شده است.
