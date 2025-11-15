رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تصادفات فوتی عابرین پیاده در پایتخت نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به افزایش تصادفات فوتی عابرین پیاده در بزرگراه‌ها گفت: بیشترین آمار تصادفات فوتی در معابر بزرگراهی مربوط به پاکبان‌ها و کارتن‌خواب‌ها است. وی تأکید کرد مدیریت شهری می‌تواند با اقدامات پیشگیرانه از وقوع بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.

زینی‌وند با اشاره به ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی افزود: رعایت تکالیف قانونی عابرین پیاده در عبور از عرض و طول معابر ضروری است. او درباره پاکبان‌ها گفت: آموزش کافی پاکبان‌ها و رعایت مقررات توسط پیمانکاران می‌تواند از بسیاری از تصادفات جلوگیری کند. به‌کارگیری پاکبان‌ها در بزرگراه‌ها ممنوع است و باید نظافت این معابر با خودرو‌های مکانیزه انجام شود. همچنین ساعات کاری پاکبان‌ها برای نظافت انهار و حاشیه بزرگراه‌ها از ساعات شبانگاهی به روز و از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر تغییر پیدا کرده تا حضور این افراد در روشنایی روز و در معرض دید رانندگان باشند.

وی درباره کارتن‌خواب‌ها نیز اظهار داشت: این افراد باید ساماندهی و به مراکز بازپروری منتقل شوند. نورپردازی محل‌های تجمع این افراد، حرص شاخ و برگ درختان وسط معابر و همچنین تک ردیفه کردن نیوجرسی‌های وسط بزرگراه‌ها تا محل را ناامن کنند برای اینگونه افراد از جمله اقداماتی است که می‌تواند از حضور و تردد عرضی آنان در بزرگراه‌ها جلوگیری کند.

زینی‌وند در ادامه گفت: سهم عابرین پیاده در تصادفات فوتی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است. وی هشدار داد: بی‌توجهی به چراغ راهنمایی در تقاطع ها، عبور از عرض بزرگراه‌ها و استفاده از تلفن همراه هنگام عبور از عرض معابر از عوامل اصلی این حوادث است. طبق بررسی‌های صورت گرفته مردان با ۸۱ درصد و زنان با ۱۹ درصد تصادفات فوتی عابر پیاده را در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس آمار‌ها  از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۹ درصد تصادفات فوتی عابرین پیاده در بزرگراه‌ها رخ داده و بیشترین حوادث در ساعات ۲۰ تا ۲۴ شب ثبت شده است.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.

برچسب ها: تصادف رانندگی ، عابرین پیاده
خبرهای مرتبط
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
برخورد مینی‌بوس و پژو در کمربندی شمال نجف‌آباد؛ ۱۲ نفر مصدوم شدند
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور؛ ۲۳ نفر مصدوم شدند
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت ۴ کارگر شهرداری تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
چندین سال در کشورهای دیگر زندگی کردم ندیدم کسی با جارو کنار اتوبان را تمیز کند حتی خودروهای مکانیزه با چراغ گردان نیز رعایت اصول ایمنی را میکردن
۰
۰
پاسخ دادن
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است