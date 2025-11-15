باشگاه خبرنگاران جوان- اواسط سال ۱۳۹۶ گزارش یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای در ورامین به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که ۳ برادر به یک قهوه‌خانه رفته‌اند؛ دو نفرشان مقابل در ایستاده و نفر سوم با اسلحه شکاری به داخل رفته و مردی ۳۵ ساله به نام منوچهر را به قتل رسانده است. بعد هم هر ۳ از محل متواری شده‌اند. پس از تحقیقات میدانی و بازبینی دوربین‌های مداربسته محل هر ۳ برادر به نام‌های شهرام، شاهین و شهاب شناسایی شدند، اما دستگیری آنها ۳ سال طول کشید.

هر سه متهم در مراحل بازجویی اتهام‌شان را پذیرفتند و برای شهرام به اتهام مباشرت در قتل عمدی و برای دو برادرش به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



نخستین جلسه محاکمه

در آن جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهمان یک به یک به جایگاه رفتند و اتهام‌شان را پذیرفتند.

شهرام، متهم اصلی، در توضیح ماجرا گفت: «سه سال پیش از قتل متوجه شدم که مقتول به خواهرم که متأهل بود در حضور دختر نوجوانش تجاوز کرده بود. همین موضوع باعث شد دامادمان خواهرم را طلاق داد و دختر خواهرم نیز دست به خودکشی زد که نجاتش دادند. مقتول به جای ابراز ندامت مدام با رفتارهایش ما را در محل مورد تمسخر قرار می‌داد. در نهایت تصمیم گرفتم او را بکشم.»

با پایان دفاعیات متهم، قضات پس از شور او را به قصاص محکوم کردند. دو برادر متهم نیز به دلیل «قدرت‌نمایی با سلاح سرد» به حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از صدور حکم قصاص، متهم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان بر اساس اصرار متهم بر قتل ناموسی، حکم را نقض و تأکید کردند تا در مورد اظهارات متهم تحقیقات بیشتری صورت گیرد و متهم بار دیگر محاکمه شود. ضمن اینکه دیوان حکم دو برادر متهم را تأیید کرد.

در ادامه از خواهر متهمان و همسر سابقش تحقیق شد که آنها موضوع را تأیید کردند.

در پی این شهادت‌ها و دیگر مستندات ارائه شده، دیوان عالی کشور با اکثریت آرا تصمیم گرفت که پرونده با توجه به احتمال «مهدورالدم» بودن مقتول و ضرورت بررسی دقیق اظهارات شهود، بار دیگر در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.



دومین جلسه دادگاه

در این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، اولیای دم باز هم خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس متهم به جایگاه رفت و با پذیرش اتهام قتل باز هم تأکید کرد: «من مقتول را کشتم، چون مهدورالدم بود. او هم زندگی‌مان را نابود کرد هم ما را تحقیر می‌کرد. باید کشته می‌شد.»

پس از آن قضات از اولیای دم پرسیدند: «در صورتی که متهم به قتل شبه عمد محکوم شود حاضر به دریافت دیه هستید؟»

اولیای دم جواب دادند: «هرچه قانون بگوید.»

با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

