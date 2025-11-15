پسر جوان که به همراه دو برادرش در یک قهوه‌خانه مردی را به قتل رسانده بود، در حالی دوباره پای میز محاکمه ایستاد که مدعی است مقتول مهدورالدم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اواسط سال ۱۳۹۶ گزارش یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای در ورامین به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که ۳ برادر به یک قهوه‌خانه رفته‌اند؛ دو نفرشان مقابل در ایستاده و نفر سوم با اسلحه شکاری به داخل رفته و مردی ۳۵ ساله به نام منوچهر را به قتل رسانده است. بعد هم هر ۳ از محل متواری شده‌اند. پس از تحقیقات میدانی و بازبینی دوربین‌های مداربسته محل هر ۳ برادر به نام‌های شهرام، شاهین و شهاب شناسایی شدند، اما دستگیری آنها ۳ سال طول کشید.

هر سه متهم در مراحل بازجویی اتهام‌شان را پذیرفتند و برای شهرام به اتهام مباشرت در قتل عمدی و برای دو برادرش به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
نخستین جلسه محاکمه

در آن جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهمان یک به یک به جایگاه رفتند و اتهام‌شان را پذیرفتند.

شهرام، متهم اصلی، در توضیح ماجرا گفت: «سه سال پیش از قتل متوجه شدم که مقتول به خواهرم که متأهل بود در حضور دختر نوجوانش تجاوز کرده بود. همین موضوع باعث شد دامادمان خواهرم را طلاق داد و دختر خواهرم نیز دست به خودکشی زد که نجاتش دادند. مقتول به جای ابراز ندامت مدام با رفتارهایش ما را در محل مورد تمسخر قرار می‌داد. در نهایت تصمیم گرفتم او را بکشم.»

با پایان دفاعیات متهم، قضات پس از شور او را به قصاص محکوم کردند. دو برادر متهم نیز به دلیل «قدرت‌نمایی با سلاح سرد» به حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از صدور حکم قصاص، متهم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان بر اساس اصرار متهم بر قتل ناموسی، حکم را نقض و تأکید کردند تا در مورد اظهارات متهم تحقیقات بیشتری صورت گیرد و متهم بار دیگر محاکمه شود. ضمن اینکه دیوان حکم دو برادر متهم را تأیید کرد.

در ادامه از خواهر متهمان و همسر سابقش تحقیق شد که آنها موضوع را تأیید کردند.

در پی این شهادت‌ها و دیگر مستندات ارائه شده، دیوان عالی کشور با اکثریت آرا تصمیم گرفت که پرونده با توجه به احتمال «مهدورالدم» بودن مقتول و ضرورت بررسی دقیق اظهارات شهود، بار دیگر در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
دومین جلسه دادگاه

در این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، اولیای دم باز هم خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس متهم به جایگاه رفت و با پذیرش اتهام قتل باز هم تأکید کرد: «من مقتول را کشتم، چون مهدورالدم بود. او هم زندگی‌مان را نابود کرد هم ما را تحقیر می‌کرد. باید کشته می‌شد.»

پس از آن قضات از اولیای دم پرسیدند: «در صورتی که متهم به قتل شبه عمد محکوم شود حاضر به دریافت دیه هستید؟»

اولیای دم جواب دادند: «هرچه قانون بگوید.»

با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خدا واسه هیچ بنده ای بد نیاره. ولی کار درست رو انجام دادن و باید میکشتنش. هرکی دیگه هم بود همین کارو میکرد و نباید قصاص بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۴۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
حالا هی قوه قضاییه موضوع رو کشش بده که چی بشه خدا میدونه/ وقتی تجاوز به عنف صورت گرفته مقتول مهدور الدم هست. مردک هم تجاوز کرده هم مسخره بازی در میاورده حکمش مشخصه. تامام والسلام. چرا انقد وقت کشی می کنین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
از شواهد بر میاد که مقتول ادم جالبی نبوده و برادرهای دختره مجبور بودند مقتول را بکشن و اگر او را نمی کشتن و پلیس اونو میگرفت بعد از مدتی آزاد میشد اصولا همچین آدمی درست شدنی نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مهدور الدم خون بها نداره. این چه حکم هاییه!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین کار را انجام داده است کشور ما وقتی در مبارزه با خلافکاران جرآت وارزه ندارد مردم خودشان باید دست به کار شوند. قابل توجه مسئولان مربوطه در قوه قضاییه
۰
۰
پاسخ دادن
