باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران افزود: پروژه آمفی‌تئاتر نیلوفر با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران در حال اجراست.

وی افزود: این مجموعه در پارک نیلوفر در منطقه ۲۱ ساخته می‌شود و طراحی آن به گونه‌ای است که پاسخ‌گوی نیاز‌های متنوع شهروندان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی باشد.

وی اضافه کرد: ترکیبی از فرم مدرن معماری با الگو‌های بومی و فرهنگی ایرانی-اسلامی در این پروژه به کار رفته است. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از مصالح بادوام و طراحی نیمه‌باز، فضای پویایی برای برگزاری رویداد‌های متنوع در این تکه از پایتخت فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی به ویژگی‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت:آمفی‌تئاتر نیلوفر بخشی از پردیس فرهنگی، تفریحی و گردشگری نیلوفر است که به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی منطقه ۲۱ شناخته می‌شود. این پردیس علاوه بر آمفی‌تئاتر، شامل سالن‌های چندمنظوره، فضا‌های سبز، امکانات رفاهی و گردشگری و محیط‌های آموزشی و هنری برای گروه‌های سنی مختلف خواهد بود.

ناظم رضوی زمان بهره‌برداری از این پروژه را تا پایان سال جاری اعلام و خاطرنشان کرد: «با تکمیل این مجموعه، شهروندان منطقه ۲۱ و مناطق غربی تهران به یک فضای فرهنگی پویا و در دسترس دست خواهند یافت؛ فضایی که نه‌تنها میزبان برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز رشد خلاقیت هنری، تعامل اجتماعی و تقویت هویت ملی و مذهبی نسل جوان نیز خواهد شد.»

به گفته وی، اجرای چنین پروژه‌هایی بیانگر رویکرد مدیریت شهری در توجه به عدالت فرهنگی، توزیع متوازن امکانات و توسعه پایدار اجتماعی در تهران است.