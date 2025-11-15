وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ارائه گزارش از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر گفت: کالابرگ به شکل‌های مختلفی در تاریخ جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است؛ یک شیوه آن را در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که دولت سبدی از کالا را تعریف می‌کرد، کوپن کالا را به مردم می‌داد و مردم به مراکز مشخصی مراجعه می‌کردند و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار پایینی خریداری می‌کردند.

وی اظهار داشت: از سال ۹۳ موضوع کوپن کالا یا کالا برگ از وزارت صمت به وزارت کار انتقال پیدا کرد، چند نوبت در دولت آقای روحانی، وزارت تعاون این کار را انجام داد، اما جامعه هدف بسیار محدود بود، در دولت شهید رئیسی شیوه طرح عوض شد و هدف این بود که ما بتوانیم قیمت را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داریم و مابه التفاوت را دولت پرداخت کند این کار چند نوبت تجربه شد.

میدری ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می‌یافت که می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌ها کالا‌های مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.

وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می‌دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می‌شود.

میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار همت افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه‌ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالا‌ها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.

وی افزود: این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.

هدف دولت، حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد است

احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان نیز در این نشست دغدغه وزارت رفاه را اجرای طرح کالابرگ برای رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۳ تجربیات متعددی در این زمینه داشته است و در دولت شهید رئیسی از سال ۱۴۰۲ روش‌هایی را اجرا کرده است. در مرحله اول، پیشنهاد جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی ارائه شد که حدود ۴۰۹ هزار خانوار از آن استقبال کردند.

وی افزود: در مرحله بعد، برای سه دهک اول درآمدی، یارانه مازاد ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در صورت تبدیل یارانه نقدی به کالایی امکان دریافت اعتبار بیشتری داشتند و این باعث شد مشارکت خانوار‌ها به حدود ۵۷۵ هزار خانوار رسید. سپس تعداد خانوار‌های مشمول به پنج دهک، هفت دهک افزایش یافت و یارانه به ۱۲۰ هزار تومان رساندند که در این حالت بیشترین مشارکت به حدود یک میلیون خانوار رسید، در دولت وقت از این طرح عقب‌نشینی کرد و بعد طرح فجرانه را جایگزین آن کرد.

رستمی یادآور شد: طرح فجرانه شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود که قیمت آن زمان حدود ۷۷۰ هزار تومان بود و دولت ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفت تا خانواده‌ها با ۵۵۰ هزار تومان آورده این سبد کالا را خریداری کنند. این طرح در سه مرحله اجرا شد و در مرحله اول ۱۷ میلیون خانوار مشارکت داشت، در مرحله دوم ۱۵ میلیون و در مرحله سوم ۱۲ میلیون خانوار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با جمع‌بندی این تجربیات، وزارت رفاه طرح جدیدی را ارائه داد که بیشتر مورد رضایت مردم باشد. این طرح از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در آن اعتبار را به خانواده‌ها اختصاص دادیم؛ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان، بدون نیاز به آورده خانوار.

رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، افزود: مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.

رستمی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوار‌ها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آنها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.

پرداخت ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کودکان برای رفع سوء تغذیه

زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه نیز در این نشست گفت: از ابتدای آذرماه به ۲۶۰ هزار کودک ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سبد کالای رفع سوءتغذیه داده می‌شود و خانوار‌هایی که تحت برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه هستند دو طرح حمایتی که در بستر کالبرگ الکترونیکی، علاوه بر مردم، خانوار‌های حمایتی می‌تواند استفاده کنند.

وی با بیان اینکه برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۱۹ ماهه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال اجراست، گفت: کودکانی که متولد می‌شوند، کارت بهداشت دریافت کرده و نمودار رشد کودکان از نظر قد و توده بدنی از سوی خانه‌های بهداشت شهری و روستایی سنجیده می‌شوند.

قیومی با اعلام اینکه اطلاعات این خانوار‌ها و کودکان به وزارت رفاه داده شده و کودکانی که خانوار‌های آنها در دو گروه دهک‌های یک تا ۵ و دهک‌های ۶ و ۷ هستند تحت حمایت قرار می‌گیرند، افزود: این برنامه از سال ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ خانوار تحت حمایت وزارت رفاه درآمدند و ۱۶ قلم کالا به عنوان بسته حمایتی غذایی به آنها داده می‌شد.

مدیر کل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه در آن زمان برای دهک‌های یک تا ۵ نفری یک میلیون تومان و دهک‌های ۶ و ۷ رقم ۶۰۰ هزار تومان داده می‌شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانواده تحت حمایت قرار گرفتند که به دهک‌های یک تا ۵ مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۶ و ۷ رقم ۶۶۰ هزار تومان به ازای هر کودک شارژ خرید اقلام غذایی رایگان داده شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز پوشش کودکان تحت حمایت، رشد ۱۰۰ درصدی داشت و هم مبلغی که برای رفع سوء تغذیه پرداخت می‌شود ۲۰ درصد افزایش داشت و به هر کودک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده شد.

قیومی ادامه داد: خانوار‌های شناسایی شده از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده‌اند و از ابتدای آذر ماه کودکان تحت حمایت قرار می‌گیرند و خانوار‌ها می‌توانند به فروشگاه‌های تحت قرارداد کالابرگ الکترونیک مراجعه و خرید کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح یَسنا که برای کودکان شیرخوار و مادران باردار است از آذر ماه آغاز شده و مادران می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

Iran (Islamic Republic of)
بیسواد
۱۳:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کالابرگ باید غیرنقدی باشه تا هم تورم ارزشش رو کم نکنه و هم فروشنده ها سواستفاده نکنن.
یه الگوی ایده آل واسه کالابرگ کالایی این هست که؛
فقط ۴ قلم به قیمت برابر ولی به انتخاب مشتری یعنی مشتری دلش بخواد فقط یک قلم برداره یا دو تا و ...
مثلا هر نفر؛ پنج کیلو مرغ یا ۶کیلو روغن یا ۱۰ کیلو برنج هندی یا یک کیلو گوشت یخی
اینا همشون قیمتشون برابره
یک خانوار ۴ نفره اگه دوس داره فقط مرغ بگیره خب میشه بیست کیلو مرغ
و اگه خواست همشو گوشت بگیره میشه ۴کیلو یا برنج میشه ۴۰ کیلو هندی
به همین راحتی میشه هم از تورم جلوگیری کرد و هم ارزش یارانه کم نشه (البته هرماه پرداخت بشه نه ۳ ماه یکبار)
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آقای مسئول به نظر خودتون اینقد از کالا برگ فقط حرفش هست خودتون خسته نشدید ولله ما که خسته شدیم.این همه گرونی راه انداختین ۳۵۰ تومن چیه که زورتون میاد اونم به مردم بدین.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
هر کاری میکنین بکنین فقط گدا و زباله گرد تو خیابونا نبینیم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کادر سلامت
۰۷:۴۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
لعنت خدا بر شما دولتیان متمول بیدرد.انشاله هر چه زوتر در اون دنیا پاسخ عملکردهای منفی خودتون رو بدین.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط دروغ
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
از شوروی که قوی تر نیستیم!, بخاطر چی شوروی سقوط کرد ؟ فقط بخاطر نارضایتی مردم و فقر گسترده بی کفایتی مسئولینش
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خدا وکیلی وزارت خانه نباشه بهتره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۰:۰۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
معنی شرم وخجالت رو بعید میدونم،که بدونید چیه،خجالت بکشین،مردم ندارن،وطیفه دولت،طبقِ قانون اساسی،اینه،که تحتِ هر شرایطی،منایعِ ریالی اون رو تامین بکنه.مردم ندارن.
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خاک عالم تو سرتون با این کالابرگ دادن پول یه مرغ نمیشه
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
با کشوری که ین همه منابع داره داریم میریم تو صف غذای جیره ایی
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خجالت بکشین یک کیلو نارنگی....
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
یکی با دو هکتار زمین کالا برگ و یارانه میگیره یکی دیگه که زیر خط فقر هستش دهک ده ویرانه نمیگیره
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
میخواین چندرقاز بدین مردم صد تا جاسه میگیرین فقط دارین جیب خودتونو پر میکنید مسولین شما از مردم نیستین
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ما راضی نیستیم خدا هم راضی نباشد
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست با وجود این همه منابع طبیعی مثل نفت و گاز و طلا و پتروشیمی فقط مثل اینکه ثروت مملکت تو جیب مردم نمیره
۰
۲۱
پاسخ دادن
