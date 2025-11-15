مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از خرید ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۳۰ هزار ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از خرید ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۳۰ هزار ریال در دو مرکز خرید این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت خودکفایی در تأمین نهادههای دامی انجام شده است.
او با اشاره به کشت سویا در ۱۶۳۰ هکتار از مزارع نکا در سال جاری، افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی سویا ۴۳۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است.
پناهی با تأکید بر اینکه خرید تضمینی سویا از کشاورزان با قیمت مصوب دولتی انجام میشود، گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، تقویت خودکفایی در تأمین نهادههای دامی و تشویق کشاورزان به کشتهای پاییزه برنامهریزی و اجرا شده است.
او همچنین به الزامات تحویل محصول اشاره کرد و افزود: کشاورزان برای تحویل محصول باید در سامانه جامع پهنهبندی سازمان جهاد کشاورزی ثبتنام کرده باشند و در زمان تحویل، کارت ملی و شماره حساب فعال بانک کشاورزی خود را همراه داشته باشند.