توجه به برخی امور سبب کاهش احتمال تصادفات می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود سخن گفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پلیس راهور ، حادثه خطرناک ، تصادفات جاده ای
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
قصور شهرداری و پیمانکار در تصادف خودروی پاکبانان و جان باختن ۴ تن
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
تصادف مرگبار در بزرگراه شهید هاشمی / سه نفر فوت کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
یه راهش هم اینه که خانواده ها جلودخترشون بگیرن که مشروب نخورن که چهارتاپاکبان بی نوا رو بکشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
عجب است..چرا پلیس راهور..این مطالب را در رسانه ها مطرح میکند...آیا بهتر نیست..این مطالب را به سازمان ها و مسیولان مربوطه بصورت دستور العمل..پلیس داده شود
۰
۲
پاسخ دادن
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است