آیین نکوداشت مقام علامه سید محمد حسین طباطبایی و بزرگداشت هفته کتاب با رونمایی از کتاب گلشن شیدایی در تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -آیین نکوداشت مقام علامه سید محمد حسین طباطبایی و بزرگداشت هفته کتاب با رونمایی از کتاب گلشن شیدایی برگرفته از اشعار علامه طباطبایی به قلم محمدرضا رمزی اوحدی در تبریز برگزار شد.

 نعمت اله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بزرگترین افتخار سرزمین ما این است که اندیشمندانی پرورش داده که علامه طباطبایی یکی از این بزرگان است گفت: علامه طباطبایی نه تنها مفسر بزرگ قرآن بود بلکه فیلسوفی بزرگ بود که پلی میان ایمان و خرد زد و نشان داد تفکر فلسفی در میان وحی الهی بارور‌تر می‌شود.

وی افزود: علامه طباطبایی روح انسان را صیقلی می‌داد و به دانش نگاه قدسی داشت تبریز خاستگاه اندیشه و ایمان این علامه بزرگ است و وظیفه داریم این سرمایه الهی را به نسل‌های جدید جامعه معرفی کنیم.

 محمد رضا رمزی اوحدی نویسنده کتاب گلشن شیدایی هم با بیان اینکه مجموعه اشعار علامه طباطبایی در مدت ۸ سال به رشته تحریر در آمده است گفت: دو شعر جدید که تا به حال چاپ نشده بود در این کتاب گنجانده شده است و شرح و تفسیر بعضی از شعر‌های علامه طباطبایی نیز آمده است و تاریخ سرودن اشعار آن اصلاح شده است.

