روابط عمومی نیروی دریایی سپاه:رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری (Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیرمجاز محرز گردید.

منبع روابط عمومی نیروی دریایی سپاه

