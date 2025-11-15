مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی گفت : طی عملیات گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع طالقان و بر اساس گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک گروه شکارچی، ماموران یگان حفاظت محیط زیست طالقان موفق به شناسایی و دستگیری ۲ متهم و کشف لاشه یک راس کل وحشی شدند.

وی گفت: بر این اساس ماموران یگان حفاظت پس از دریافت اخبار واصله با استقرار در مسیرهای خروجی منطقه اقدام به کمین کرده و در تاریکی هوا یک دستگاه خودروی پراید را که قصد خروج از محدوده را داشت متوقف کردند.

محمدی یادآورشد: به محض مشاهده ماموران، یکی از سرنشینان خودرو با در دست داشتن سلاح اقدام به فرار کرد که با تلاش محیط‌بانان دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی یادشده، لاشه یک راس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی، مقادیری مهمات و سایر ادوات مرتبط کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست طالقان ادامه داد: در این زمینه ۲ متهم با دستور مقام قضایی بازداشت و تحویل کلانتری شدند و پرونده قضایی برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.

محمدی با اشاره به نقش موثر دستگاه قضا در رسیدگی به تخلفات محیط‌زیستی گفت: همکاری دقیق و به‌موقع مراجع قضایی، پشتوانه مهمی برای اجرای قانون و صیانت از حیات‌وحش طالقان است و روند رسیدگی به این پرونده نیز با جدیت در حال پیگیری است.