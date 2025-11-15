باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب سی‌وسوم و جمعی از مسئولان و مردم استان فارس در شهر اِوز به عنوان پایتخت کتاب ایران برگزار شد.

«خواندن» در حفظ فرهنگ ایران نقش به‌سزایی دارد

در این آیین محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه کتاب و کتابخوانی در این شهر گفت: فعالیت‌های فرهنگی و کتابخوانی در اوز مایه افتخار است و قابلیت ارائه در سطح جهان را دارد.

او افزود: فراموش نکنیم «خواندن» در حفظ تاریخ و فرهنگ ایران نقش به‌سزایی دارد؛ ایران با خواندن باقی می‌ماند. بخوانیم تا ایران بماند و سربلند باشد؛ بخوانیم تا نام ایران اعتلا پیدا کند.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران همیشه بلندایش را از کتاب گرفته است نه با جنگیدن، مطرح کرد: به همین دلیل نیز در هفته کتاب به اهمیت مطالعه و نیاز به کتاب تاکید می‌شود. خیلی خوشحالم که هفته کتاب را از «پایتخت کتاب ایران» آغاز می‌کنیم.

جوادی با اشاره به هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، ادامه داد: بنا به اعلام سازمان کنفرانس اسلامی مقرر شده تا هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت رسول اکرم (ص) برنامه‌های بسیار ارزشمندی برای تکریم و بزرگداشت شخصیت پیامبر بزرگ اسلام (ص) در کشور‌های مسلمان برگزار شود.

او با بیان اینکه امسال نقطه خوبی است برای اینکه کشور‌های اسلامی را حول یک محور جمع کند، افزود: امیدواریم از رهگذر کتاب و قلم، زندگی شکوهمند اسلامی را احیا کنیم.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پیام سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را خواند.

اوز مشعل روشن کتاب در ایران است

فروغ هاشمی فرماندار شهرستان اوز نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه تاریخی کتاب، نقش مردمی و دولت در ترویج مطالعه و اهمیت اتحاد ملی، گفت: انتخاب شهرستان اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران نمادی از اراده جمعی برای ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی است.

او با اشاره به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهر ادامه داد: انتخاب اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران «زیبایی معنوی» بسیاری دارد. این موفقیت بدون شک نتیجه تلاش «قطره قطره» کسانی است که از گذشته تاکنون با سخاوت دست یاری‌گر فرهنگ بوده‌اند تا امروز بتوان در این مجموعه برای گفتن داشته باشیم.

هاشمی همچنین به موضوع اتحاد ملی پرداخت و گفت: ایستادن در کنار یکدیگر در ایران بزرگ، فارغ از مذهب، قومیت یا منطقه جغرافیایی، سنتی دیرینه است که از قرن‌ها پیش تا دوران شهدای جنگ تحمیلی معنا یافته است.

او تصریح کرد: کتاب‌خوانی و فرهنگ مطالعه می‌توانند محور این اتحاد باشند؛ زیرا کتاب خدا و کتاب انسان، ما را گرد هم آورده‌اند تا در کنار هم بایستیم، بسازیم و بخوانیم.

هاشمی بیان کرد: هر جا که مطالعه و کتاب‌خوانی رونق یافته است، افراد از سیاستمدار و پزشک گرفته تا معلم و خانه‌دار توانسته‌اند دانایی بیشتری کسب کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.

فرماندار اوز، ۲ عنصر «کتاب» و «عشق» را برای شهر اوز بسیار مهم دانست و گفت: شهری که این ۲ را جدی گرفته و با توان، تخصص و همت فرهیختگان مسیر خود را پیموده، امروز به این جایگاه کنونی رسیده است.

او اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته اوز، استمرار فعالیت‌های ترویجی کتاب‌خوانی در این شهر است. فعالیت‌هایی که با مشارکت دولت و مردم و ابتکارات فرهنگی همچون مکتب‌خانه‌های سنتی، کتابخانه زندان و طرح‌های محله‌ای شکل گرفته‌اند.

فرماندار اوز افزود: توجه به خیرین محلی، تعامل فرهنگی مردمی، محوریت کتاب و مطالعه و تلاش برای ادبی‌سازی فضای فرهنگی شهر از اصول مهم فرهنگی اوز به شمار می‌رود.

هاشمی تصریح کرد: اوز نه تنها برای استان فارس، بلکه برای سراسر کشور نماد تلاش فرهنگی کوچک، اما اثرگذار است و این افتخاری ملی محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه کتاب و عشق ۲ عنصر پیشران این حرکت‌اند، گفت: اکنون اوز باید این عنوان را به فرصتی تبدیل کند تا نه تنها کتاب‌خوانی را در سطح محلی ارتقا دهد، بلکه زمینه گردشگری ادبی، نگاه ملی و تعامل فرهنگی را نیز گسترش دهد.

منبع: ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران