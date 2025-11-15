یک قلاده پلنگ گرسنه با حمله به گله گوسفند در حوالی روستای نیتل بخش کجور نوشهر چند راس دام را درید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله پلنگ به یک چوپان در روستای کت کش نوشهر، بیستم آبان ماه امسال اتفاق افتاد بود و این دامدار به علت شدت جراحت به بیمارستان منتقل شد، حادثه‌ای که سبب نگرانی دامداران و روستاییان بخش کجور شده بود، حالا چهار روز بعد از این اتفاق یک قلاده پلنگ گرسنه به دام‌های در حال چرا در عرصه طبیعی روستای نیتل بخش کجور نوشهر حمله کرد و چند راس دام را درید.

اهالی می‌گویند این پلنگ تاکنون بیش از ۱۸ راس گوسفند دامداران منطقه را شکار کرده است و تقریبا هر روز سراغ دام‌های روستاییان می‌آید، اما پرسه زدن پلنگ در در اطراف روستا نگرانی اصلی مردم است.

فرمانده یگان حفاظت منطقه حفاظت شده البرز مرکزی - نوشهر گفت: محیط بانان پس از بروز حادثه زخمی شدن چوپان در منطقه حاضر شدند و جست‌و‌جو برای یافتن ردی از این پلنگ را آغاز کردند.

مهدی کیاحیرتی افزود: با سازمان حفاظت محیط زیست نامه نگاری شد تا مجوز نصب ۲ قفس حوالی این روستا برای زنده گیری این حیوان گرفته شد.

او با بیان اینکه این قفس‌ها با طعمه گذاری و نصب دوربین چشمی در نقاط مختلف روستا کار گذاشته شده است، ادامه داد: ماموران یگان حفاظت در کنار این اقدامات از هفته گذشته تاکنون به طور تمام وقت در منطقه حضور دارند.

فرمانده یگان حفاظت منطقه حفاظت شده البرز مرکزی – نوشهرگفت: مناطق مختلف بخش کجور و حوالی این روستا با دستگاه هلی شات فیلمبرداری و پایش شد، اما رد پایی در این دستگاه از این حیوان مشاهده نشد.

کیاحیرتی از دامداران خواسته شده است تا زمان به دام افتادن این قلاده پلنگ دام‌های خود را در مناطقی که احتمال تردد پلنگ وجود دارد برای چرا نبرند.

