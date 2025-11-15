باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازخوانی یک شگفتی + فیلم

کمتر از یک هفته پس از پیروزی زهدان ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک یکی دیگر از منتقدان جدی جنایات رژیم صهیونیستی در انتخابات شهرداری سیاتل پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیتی ویلسون که برنده انتخابات شهرداری در سیاتل سومین شهر مهم غرب آمریکا شده رژیم صهیونیستی را به نسل کشی در غزه متهم و از تحریم این رژیم حمایت کرد.

 

مطالب مرتبط
بازخوانی یک شگفتی + فیلم
young journalists club

ادامه لشکرکشی آمریکا علیه ونزوئلا + فیلم

بازخوانی یک شگفتی + فیلم
young journalists club

فراگیری مواد مخدر ترنک در آمریکا + فیلم

بازخوانی یک شگفتی + فیلم
young journalists club

پایانی برای سرزمین رویا‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر تکان‌دهنده از کودکان غزه پس از غرق شدن چادرهایشان در باران + فیلم
۸۸۴

تصاویر تکان‌دهنده از کودکان غزه پس از غرق شدن چادرهایشان در باران + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
طوفان شدید گرد و غبار در مرز عراق و سوریه + فیلم
۷۳۷

طوفان شدید گرد و غبار در مرز عراق و سوریه + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
دلایلی که باعث مکرر سرماخوردن کودک می‌شود + فیلم
۷۰۴

دلایلی که باعث مکرر سرماخوردن کودک می‌شود + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
فراگیری مواد مخدر ترنک در آمریکا + فیلم
۷۰۴

فراگیری مواد مخدر ترنک در آمریکا + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم
۶۱۸

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.