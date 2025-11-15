باشگاه خبرنگاران جوان ـ یاسین حسین‌آبادی،معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد: آغاز ثبت‌نام پویش ملی نسل ظهور، گامی تازه در راستای حمایت از زوج‌هایی است که به دلیل مشکلات اقتصادی امکان بهره‌مندی از خدمات درمان ناباروری را ندارند.

وی با اشاره به اینکه مسئله خانواده و فرزندآوری از رویکرد‌های اساسی آستان جمکران به شمار می‌رود، توضیح داد: دستور اجرای این طرح در پی تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت جوانی جمعیت از سوی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران صادر شده و بر همین اساس، موضوع پاسداشت بنیان خانواده و کمک به افزایش نسل اسلامی در برنامه‌های فرهنگی جمکران در اولویت قرار گرفته است.

معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در معاونت فرهنگی آستان، «کمیته خانواده و بانوان» تشکیل شده و این کمیته مأموریت یافته برنامه‌های گوناگون حمایتی، مشاوره‌ای و ترویجی را برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری عملیاتی کند.

به گفته او، این فعالیت‌ها در حال حاضر در قالب کارگاه‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های مشاوره تخصصی دنبال شده و استقبال خانواده‌ها از آن رو به افزایش است.

حسین آبادی درباره ماهیت و ابعاد پویش ملی نسل ظهور توضیح داد: این طرح با همکاری مرکز درمانی طهورا، سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و هلال احمر قم اجرا می‌شود و محور اصلی آن، کمک به زوج‌های نابارور کم‌برخوردار است که امکان تأمین هزینه‌های درمان را ندارند.

معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران بیان کرد: در این پویش، ۱۱۹۱ زوج نابارور به نیت سن مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) نام‌نویسی می‌شوند و پس از قرعه‌کشی، مراحل درمان آنان هم‌زمان با ایام خجسته نیمه‌شعبان آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاقه‌مندان برای شرکت در این طرح ملی می‌توانند تا ۲۷ آبان‌ماه از طریق بخش ثبت‌نام در وب‌سایت کلینیک طهورا به نشانی tahooraclinic.ir یا تماس با شماره ۰۲۵۳۲۰۰۰ نسبت به دریافت اطلاعات و تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون فرهنگی آستان در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح، بسترساز حل مشکلات درمانی قشر قابل‌توجهی از زوج‌های جوان باشد و بتواند سهمی مؤثر در تقویت بنیان خانواده و رونق فرهنگ فرزندآوری ایفا کند.