باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: پلتفرم ملی آموزش المپیاد با هدف پوشش آموزشی یکپارچه برای دانش‌آموزان سراسر کشور در حال طراحی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، گفت: در وزارت آموزش‌وپرورش، ساختار مشخصی برای استعدادیابی وجود دارد و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) به‌عنوان متولی اصلی شناسایی استعدادهای برتر، در این حوزه عملکرد قابل‌تقدیری داشته است.

 رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با بیان این که معاونت امور مدارس سمپاد مسئولیت هدایت مدارس استعدادهای درخشان را برعهده دارد؛ افزود: معاونت استعدادیابی و امور فراگیر نیز بر اساس اساسنامه، وظیفه شناسایی تمامی استعدادهای برتر کشور را بدون محدودیت به چارچوب مدارس  دنبال می‌کند. در این حوزه اقدامات مؤثری انجام شده که در سال‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم.

حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از شائبه تضاد منافع ادمه داد: وقتی یک استان علاوه بر روند شناسایی، خود اقدام به سنجش و پذیرش می‌کند، ممکن است برای سایر استان‌ها شائبه ایجاد شود. تلاش ما این است که یک سازوکار ملی و واحد برای کل کشور ایجاد کنیم تا عدالت آموزشی رعایت شود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به فعالیت‌های تازه کمیته فارغ‌التحصیلان باشگاه اظهار کرد: در باشگاه، کمیته‌ای تشکیل شده که حدود یک ماه از آغاز به‌کار آن می‌گذرد و یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش طراحی محتوای آموزشی برای همه دانش‌آموزان کشور است.

حسینی همچنین از طراحی یک پلتفرم ملی آموزش تعاملی المپیاد خبر داد و گفت: در حال طراحی پلتفرم جامعی هستیم که آموزش تعاملی المپیاد را برای همه دانش‌آموزان، از هر نقطه کشور، قابل دسترسی کند. طراحی اولیه انجام شده و باید وارد فاز اجرایی شویم. با راه‌اندازی این سامانه، دیگر هیچ دانش‌آموزی در کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی از آموزش باکیفیت محروم نخواهد ماند.

برچسب ها: استعدادیابی دانش آموزان ، دانش آموزان سمپاد
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
