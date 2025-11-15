کتاب یار مهربان ماست، دوستی بی ریا و صادق که بودنش در زندگی ما بسیار سودمند است، کتاب ها آگاهی بخش انسان هستند و باعث می شوند ذهن خواب آلوده ی بسیاری از افراد هوشیار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ کتاب یار مهربان ماست، دوستی بی ریا و صادق که بودنش در زندگی ما بسیار سودمند است.

این دوست از هر دری برای ما سخن می گوید و گاهی اوقات نیز به درد و دل ما گوش می کند بدون آن که قضاوتی کند، و ما را در مسیری هدایت می کند که به سوی کمال و آگاهی است.

کتاب ها آگاهی بخش انسان هستند و باعث می شوند ذهن خواب آلوده ی بسیاری از افراد هوشیار شود.

کتاب دوستی است که هر جا و در هر زمان از شبانه روز می توانید به آن دسترسی داشته باشد و همیشه برای همه فرصت دارد به شرطی که شما نیز وقتی را برای با او بودن داشته باشید.

کتاب ها جهانی تازه به انسان معرفی می کنند که می توان بدون محدودیت های دنیای خود در آن جا زندگی کرد و از آن لذت برد.

دوستی با کتاب برای انسان ها بسیار سودمند است و اگر در زندگی ما حضور داشته باشند می بینیم که چقدر در شرایط مختلف به کمک ما می آیند و باعث می شوند تصمیم درست تری بگیریم.

این یار مهربان را باید از کودکی با فرزندان خود آشنا کنیم و از جذابیت های آن برای کودکان بگوییم تا در آینده جامعه ای داشته باشیم که با کتاب دوست هستند و آن ها را مطالعه می کنند.

تکنولوژی نیز در این مسیر می تواند به کمک ما بیاید. کتاب های الکترونیکی برای اکثریت ما قابل دسترس هستند و همین فرصتی است تا از آن نیز در جهت افزایش مطالعه استفاده کنیم.

کتاب های صوتی نیز گزینه ی دیگری است که از جذابیت خاص خودش بر خوردار است و به راحتی قابل استفاده می باشد.



نکته ی مثبت درباره ی کتاب های صوتی این است که در هر شرایطی حتی زمانی که در اتوبوس یا مترو هستید هم می توانید از آن استفاده کنید.‌

استان گیلان ، یکی از استانهای است که از دیر باز به فرهنگ کتاب خوانی اهمیت می داد چه بسا اولین کتابخانه عمومی ایران در شهرستان رشت راه اندازی شد.‌

امروز ۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است ، این روز برهمه فعالان عرصه مطالعه مبارک.

ضرورت تشکیل نهضت عمومی کتابخوانی

آیت الله رسول فلاحتی ضمن تبریک هفته کتاب گفت :کتاب» همواره به عنوان پدیده‌ای شگفتی‌آفرین و چراغ راهنمای انسان‌ها در مسیر سعادت و تعالی عمل کرده است،‌همان‌گونه که قرآن کریم به عنوان معجزه اصلی دین اسلام، روشنگر ابدی بشریت است، ملت‌هایی که از کتاب فاصله گرفته‌اند، از قافله توسعه عقب مانده‌اند، در حالی که جوامع کتابخوان همواره جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود : اهمیت دادن به این هفته، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان، یکی از مهمترین راه‌های توسعه فرهنگی است.

وی در پایان ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به تمامی فعالان، مروجان، خیرین، کتابداران و زحمتکشان این عرصه در استان گیلان، گفت: امیدوارم تلاشگران حوزه فرهنگ، با عزمی راسخ برای ایجاد نهضت عمومی کتابخوانی گام بردارند.

ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی

استاندار گیلان به مناسبت گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت : کتاب، میراث جاودانه بشریت و چراغ هدایت انسان در مسیر رشد، دانایی و کمال است. از نخستین لحظه‌های نزول وحی تا امروز، کتاب همواره زیربنای حرکت‌های تمدن‌ساز و بسترساز شکوفایی فکری، فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده است؛ چنان‌که اعجاز پیامبر گرامی اسلام(ص)، کتاب آسمانی قرآن، نقطه آغازین تحول در سرنوشت انسان بود.

وی افزود : کتابخانه‌ها نیز در طول تاریخ، آینه تمام‌نمای وضعیت فرهنگی ملت‌ها به شمار آمده‌اند؛ هرگاه جامعه‌ای به میراث خود آگاه بوده و در مسیر دانایی‌پروری و ساختن آینده گام برداشته است، کتابخانه‌ها رونق یافته‌اند و هرگاه غبار جهل و بی‌اعتنایی به هویت تاریخی بر جوامع نشسته، این مراکز دانایی نیز دچار افول شده‌اند.

حق شناس تصریح کرد : این پیوند عمیق میان کتابخانه و جامعه، حقیقتی روشن در سیر تاریخ است و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، کتاب و کتابخوانی باید از ارکان زندگی خانواده‌ها و جامعه اسلامی قرار گیرد.

استاندار گیلان اظهار داشت : مطالعه، سیره فرهیختگان و مقدمه هر جهش علمی و فرهنگی است. همه افتخارات بزرگ بشر از لحظه‌ای آغاز شده که انسانی با شوق حقیقت، کتابی را گشوده و اندیشه‌ای نو در جان خود نشانده است. امروز نیز بیش از هر زمان دیگر، گسترش فرهنگ کتابخوانی ضرورتی بنیادین برای ساخت جامعه‌ای آگاه، پویا و پیشرو است.

وی اضافه کرد: هفته کتاب امسال با شعار «بخوانیم برای ایران» فرصتی ارزشمند است تا این حرکت فرهنگی بزرگ با همراهی مردم شریف گیلان، فرهیختگان، نویسندگان، کتابداران و فعالان فرهنگی، بیش از پیش شکوفا شود و زمینه‌ساز بالندگی «ایرانِ همدل» باشد.

نماینده عالی دولت در پایان گفت: سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، مزین به نام مفسر بزرگ قرآن کریم، علامه طباطبایی، را به همه کتابداران عزیز، کتابخوانان، مروّجان مطالعه، ناشران، مؤلفان و فعالان حوزه کتاب تبریک عرض می‌نمایم و از درگاه حضرت حق، استمرار توفیقات همگان را در مسیر دانایی و پیشرفت مسئلت دارم.