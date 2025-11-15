فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری قاتلی خبر داد که با سلاح سرد دوست ۱۷ ساله خود را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: دیشب از طریق کارکنان بیمارستان، یک فقره چاقوخوردگی منجر به فوت به پلیس کازرون گزارش و با حضور ماموران در محل مشخص شد یک نفر بر اثر اصابت سلاح سرد مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

او افزود: در این رابطه با انجام اقدامات اطلاعاتی و سرعت عمل تیم پلیس آگاهی، متهم که در بیمارستان حضور داشته و از وضعیت مقتول هم مطلع نبوده را شناسایی و دستگیر کرده و به پلیس آگاهی کازرون انتقال می‌دهند.

فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: پس از بررسی شواهد و قرائن مشخص شد مقتول که فردی ۱۷ ساله است به همراه ۳ نفر از دوستان خود به قصد تفریح به بخش دشت ارژن شیراز مراجعه می‌کنند و پس از لحظاتی توسط دوست ۱۶ ساله خود بر اثر سلاح سرد زخمی و به بیمارستان شهرستان کازرون انتقال داده می‌شود و به علت شدت جراحات وارده فوت می‌کند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: قتل ، قاتل ، دستگیری قاتل
