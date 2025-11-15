باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی آبادی روز شنبه در بازدید از سد کلقان و آغاز عملیات طرح آبرسانی به شهرهای بستان آباد و هشترود و روستاهای در مسیر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای انجام این سفر از سوی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم بتوانیم خدماتی را که برای مردم حیاتی است، گسترده‌تر کنیم.

وی نقش پروژه‌های آبرسانی به‌ویژه در مناطق کم‌آب را در رفاه و ارتقای کیفیت زندگی مردم مهم توصیف کرد و گفت: همه تلاش دارند این پروژه‌ها به‌موقع و منظم پیش برود و دولت نیز با قاطعیت مسیر اجرای آن‌ها را ادامه خواهد داد.

وی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان منطقه در مجلس اظهار کرد: خوشحالم که این سفر در روزی انجام شد که با باران رحمت الهی همراه بود و آن را نشانه‌ای از خیر و برکت برای مردم این خطه می‌دانم.

علی‌آبادی تأکید کرد که وزارت نیرو، با هماهنگی دستگاه‌های استانی و همکاری مردم، روند اجرای پروژه‌های آب و برق را با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پروژه تأمین آب شرب بستان‌آباد با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: این پروژه حیاتی که تأمین‌کننده آب شرب و بخشی از نیاز صنایع منطقه است، تا تحقق کامل آن به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

علی‌آبادی افزود: آنچه مسلم است، دولت اجرای این طرح مهم را تا آخر دنبال می‌کند و اجازه نخواهیم داد کار ناتمام بماند.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت قابل توجه سد کلقان گفت: این سد بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب آب دارد و یکی از اهداف ساخت آن تامین آب شرب مردم منطقه بود.

غلامرضا نوری افزود: مردم مناطق بستان‌آباد و هشترود که سال‌ها با تنش آبی روبه‌رو بودند، با امید به بهره‌برداری این طرح، سختی‌ها را تحمل کرده‌اند.

وی گفت: امیدوارم خط انتقال هرچه سریع‌تر بهره برداری شود تا مردم، روستاییان و کشاورزان از آب شرب مطمئن برخوردار شوند و شاهد رسیدن آب پایدار به خانه‌های مصرف‌کنندگان باشیم.

نوری با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: ساخت سد کلقان سال‌ها در جریان بود و طی چهار سال گذشته آبگیری آن انجام شده است و امروز اولین قدم در رساندن این آب به مردم و صنایع برداشته شد.

منبع ایرنا