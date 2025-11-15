وزیر نیرو گفت: دولت چهاردهم با قاطعیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه تأمین آب شرب مردم را دنبال می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی آبادی روز شنبه در بازدید از سد کلقان و آغاز عملیات طرح آبرسانی به شهرهای بستان آباد و هشترود و روستاهای در مسیر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای انجام این سفر از سوی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم بتوانیم خدماتی را که برای مردم حیاتی است، گسترده‌تر کنیم.

وی نقش پروژه‌های آبرسانی به‌ویژه در مناطق کم‌آب را در رفاه و ارتقای کیفیت زندگی مردم مهم توصیف کرد و گفت: همه تلاش دارند این پروژه‌ها به‌موقع و منظم پیش برود و دولت نیز با قاطعیت مسیر اجرای آن‌ها را ادامه خواهد داد.

وی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان منطقه در مجلس اظهار کرد: خوشحالم که این سفر در روزی انجام شد که با باران رحمت الهی همراه بود و آن را نشانه‌ای از خیر و برکت برای مردم این خطه می‌دانم.

علی‌آبادی تأکید کرد که وزارت نیرو، با هماهنگی دستگاه‌های استانی و همکاری مردم، روند اجرای پروژه‌های آب و برق را با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پروژه تأمین آب شرب بستان‌آباد با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: این پروژه حیاتی که تأمین‌کننده آب شرب و بخشی از نیاز صنایع منطقه است، تا تحقق کامل آن به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

علی‌آبادی افزود: آنچه مسلم است، دولت اجرای این طرح مهم را تا آخر دنبال می‌کند و اجازه نخواهیم داد کار ناتمام بماند.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت قابل توجه سد کلقان گفت: این سد بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب آب دارد و یکی از اهداف ساخت آن تامین آب شرب مردم منطقه بود.

غلامرضا نوری افزود: مردم مناطق بستان‌آباد و هشترود که سال‌ها با تنش آبی روبه‌رو بودند، با امید به بهره‌برداری این طرح، سختی‌ها را تحمل کرده‌اند.

وی گفت: امیدوارم خط انتقال هرچه سریع‌تر بهره برداری شود تا مردم، روستاییان و کشاورزان از آب شرب مطمئن برخوردار شوند و شاهد رسیدن آب پایدار به خانه‌های مصرف‌کنندگان باشیم.

نوری با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: ساخت سد کلقان سال‌ها در جریان بود و طی چهار سال گذشته آبگیری آن انجام شده است و امروز اولین قدم در رساندن این آب به مردم و صنایع برداشته شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر نیرو ، آبر سانی
خبرهای مرتبط
احیای قنات‌ها برای اقتصاد روستا‌ها اهمیت دارد
تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
مدیرعامل آبفا:
رفع تنش آبی از اولویت‌های دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوشش ۱۰۰ درصدی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستا‌های مراغه
نیمی از مدارس آذرشهر فرسوده هستند
هم‌افزایی آموزش و تولید تضمین کننده امنیت غذایی کشور
آیین نکوداشت مقام علامه طباطبایی در تبریز
بازدید معاون وزیر امور خارجه از منطقه آزاد ارس
وزیر جهاد کشاورزی:امروز بیش از هر زمان دیگری به توان علمی دانشکده‌های کشاورزی نیازمندیم
دولت چهاردهم با قاطعیت طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند
آخرین اخبار
دولت چهاردهم با قاطعیت طرح‌های آبرسانی را دنبال می‌کند
وزیر جهاد کشاورزی:امروز بیش از هر زمان دیگری به توان علمی دانشکده‌های کشاورزی نیازمندیم
آیین نکوداشت مقام علامه طباطبایی در تبریز
بازدید معاون وزیر امور خارجه از منطقه آزاد ارس
نیمی از مدارس آذرشهر فرسوده هستند
هم‌افزایی آموزش و تولید تضمین کننده امنیت غذایی کشور
پوشش ۱۰۰ درصدی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستا‌های مراغه
افتتاح مرغداری گوشتی در مرند
مهار آتش سوزی جنگل‌های دیزمار