شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از جاده نا ایمن شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم در سیستم حمل و نقل دنیا و کاهش تصادف و ایمنی شناخته می‌شوند، مدتی است جاده شهرستان هریس به دلیل عرض کم جاده و غیر استاندارد به محلی نا امن برای رانندگان تبدیل شده و موجب بروز تصادف در این جاده می‌شود. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است مسیر‌های زرنق، کلوانق، بخشایش، آرباطان و جاده هریس به شیخ رجب به عنوان یک جاده نا ایمن است و هر لحظه امکان تصادف و از دست دادن جان شهروندان وجود دارد. وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام تا چه زمانی باید شاهد جان‌باختن همشهریان عزیزمان در جاده‌های نامناسب، کم‌عرض و غیر استاندارد شهرستان هریس باشیم؟ چندین خانواده دیگر باید داغدار شوند تا برای اصلاح و ایمن‌سازی این مسیر‌ها اقدام جدی صورت گیرد؟ حادثه دلخراش چند روز قبل، که در آن یک خانواده سه نفره از شهروندان کلوانقی جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند. مسیر‌های زرنق، کلوانق، بخشایش، آرباطان و جاده هریس به شیخ رجب سال‌ها است به دلیل عرض کم، نبود شانه خاکی مناسب، نبود استاندارد‌های ایمنی و بی‌توجهی مسئولان، به قتلگاه خاموشی برای مردم تبدیل شده‌اند. امروز، مردم شریف شهرستان هریس و مناطق یادشده انتظار دارند که هرچه سریع‌تر برای اصلاح، توسعه و ایمن‌سازی این جاده‌ها اقدام کنند. بی‌توجهی بیشتر، تنها به تکرار مصیبت‌ها و داغدار شدن خانواده‌های بیشتری خواهد انجامید.

 

