باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر مرحوم حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد احمدی خمینی یار دیرین امام و رهبری ، عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم قم، علما، طلاب و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه تشییع از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز و پس از اقامه نماز به امامت آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر پیکر آن روحانی مبارز و مردمی پیکرش در جوار آستان کریمه اهلبیت (س) به خاک سپرده شد.
مرحوم حجتالاسلام والمسلمین احمد احمدی خمینی در سمتهای همچون عضویت در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، مسئولیت بیت تاریخی امام خمینی (ره)، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی قم و ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم خدمات ارزشمند و اثرگذاری به شهر مقدس قم و انقلاب اسلامی ارائه کرد.