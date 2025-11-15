فرمانده انتظامی ارسنجان از دستگیری ۳ نفر که به قصد یافتن گنج، در حال حفاری قبور قدیمی در روستای اسلام آباد از توابع این شهرستان بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد ایگدر فرمانده انتظامی ارسنجان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در قبرستان قدیمی روستای اسلام آباد، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند و ۳ نفر را هنگام حفاری دستگیر کردند.

او افزود: این افراد با تصور وجود اشیای قیمتی، تعدادی از قبور قدیمی را حفاری کرده و باعث نارضایتی شدید اهالی منطقه شده بودند.

فرمانده انتظامی ارسنجان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، بر برخورد قاطع پلیس با پدیده حفاری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس