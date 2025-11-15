باشگاه خبرنگاران جوان -آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری صبح امروز در دیدار جمعی از مدیران اداره کل آموزشوپرورش و مجمع خیرین مدرسهساز استان قم که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با تقدیر از کوشش خیرین مدرسهساز در احداث فضاهای جدید آموزشی و پرورشی اظهار کرد: ما همواره دعاگوی این عزیزان هستیم.
وی با اشاره به این که مسئولان و مدیران استان قم باید شکرگزار خدمت در شهر کریمه اهلبیت (س) باشند ادامه داد: فرصتها محدود است و باید آن را غنیمت شمرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مدیران جدید هر سازمان یا نهاد، به نقاط قوت و ضعف مدیران قبلی توجه داشته باشند و از تجربههای قبلی استفاده کنند؛ قطعاً دچار آزمونوخطا نمیشوند و بهتر میتوانند به مردم خدمت کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بازخوانی روایت «انّما بُعِثتُ مُعلّما» از حضرت رسولالله (ص) یادآور شد: این روایت نشاندهنده اهمیت جایگاه معلمان است؛ چراکه معلمان در حقیقت ادامهدهندگان راه پیامبران و اولیای الهی در تزکیه و تعلیم مردم هستند.
حسینی بوشهری سپس به اهمیت مهارتآموزی دانشآموزان و دانشجویان پرداخت و گفت: کشورهای پیشرفته دنیا تلاش میکنند تا دانشآموزان و دانشجویان همزمان با دوران تحصیل در مدرسه و دانشگاه، مهارتهایی نیز بیاموزند که این امر، هم سبب خدمت بهتر آنان به جامعه و هم سبب توانایی بیشتر آنان در تأمین زندگی خودشان است؛ درحالیکه به این مهم در کشور خودمان کمتر توجه داشتهایم.
وی در ادامه تصریح کرد: همه برنامهریزی دشمنان برای دانشآموزان ما بهعنوان آیندهسازان کشور آن است که در جنگ شناختی، هم هویت ملی و هم هویت دینی را از آنان بگیرند.
وی اضافه کرد: در حقیقت کوشش دشمنان بر این مهم متمرکز است که با سوزاندن باورهای نوجوانان و جوانان ما، باورسازی جدیدی مطابق با اهداف و نظرات خود در آنان ایجاد کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با یادآوری اهمیت فوقالعاده برنامهریزی برای نسل زد بهویژه در عرصههای اعتقادی و فرهنگی عنوان کرد: آموزشوپرورش باید برنامه کامل و منسجمی برای پاسخگویی به شبهات دانشآموزان در همه مدارس کشور تدارک ببیند.
همچنین در این دیدار، سید ناصر علایی طباطبایی رئیس هیئتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان و محمدجواد محمدیسعید مدیرکل آموزشوپرورش استان قم گزارشهایی از وضعیت کلی آموزشوپرورش استان و همچنین نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ارائه کردند.
منبع:روابط عمومی نوسازی مدارس قم