باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار حسن مومنی عصر شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی و راهور استان، با تاکید بر اهمیت کاهش تصادفات در کشور، گفت: تصادفات یک معضل جدی است که تمامی دستگاهها در آن سهم دارند و هیچ یک از حاضران حاضر نیستند حتی یک نفر از هموطنان به دلیل تصادفات آسیب ببیند.
وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۴۹۲ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۲۰۲ هزار نفر نیز مصدوم شدهاند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدهاند.
سردار مومنی تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد جانباختگان در گروه سنی ۱۱ تا ۳۹ سال قرار دارند و جمعیت ۴۰ تا ۴۹ سال نیز ۱۴ درصد را شامل میشود، بنابراین کاهش تصادفات میتواند به حفظ جمعیت جوان کشور کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه کشور در حال حاضر حدود ۴۳ میلیون دستگاه است که در 6 ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته و تصادفات موتورسیکلت سواران نیز نگرانکننده است.
جانشین پلیس راهور فراجا به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تصادفات سواری در استان ۷۳ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است و نیازمند تمرکز ویژه است.
وی همچنین به افزایش سهم واژگونی خودروها و انحراف به چپ در استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری اشاره کرد و بر ضرورت تمرکز بر نقاط حادثهخیز استان تاکید کرد.
سردار مومنی افزود: در استانها نقاط حادثهخیز شناسایی شده و اقدامات حضور و آشکارسازی این نقاط در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد که استفاده از سامانههای هوشمند و فناوریهای نوین برای کاهش سرعت و کنترل ترافیک ضروری است و افزایش تعداد دوربینهای ثبت تخلف در شهرها و جادهها از برنامههای پیش روست.
وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات سلبی اهمیت دارد، گفت: آموزش و فرهنگسازی در حوزه ترافیک باید به صورت متمرکز و هدفمند انجام شود و متولی مشخص برای این کار تعیین شود.
سردار مومنی افزود: بخشداران، فرمانداران و متولیان فرهنگی میتوانند با اطلاعرسانی و آموزش در فضای مجازی و محلی در کاهش تصادفات موثر باشند.
جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش وزارت کشور و دولت در حوزه تصادفات، خاطرنشان کرد: جلسات شورای ترافیک و کمیسیونها باید عملیاتی برگزار شود و مصوبات آن به موقع اجرایی گردد.
وی همچنین بر ضرورت اولویتبندی اقدامات با توجه به محدودیت امکانات و تمرکز بر شهرستانها و پاسگاههای هدف تاکید کرد.
سردار مومنی در پایان بر نظارت بر ناوگان حمل و نقل بار و مسافر تاکید کرد و گفت: مدیران فنی پایانههای مسافربری باید وضعیت ایمنی اتوبوسها را بررسی کرده و از صدور مجوز برای اتوبوسهای غیرایمن جلوگیری کنند تا تصادفات کاهش یابد.
