نیرو‌های اسرائیلی به نزدیکی زمین‌های کشاورزی در استان درعا در جنوب غربی سوریه پیشروی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که نیرو‌های اسرائیلی روز شنبه چند ده متری در زمین‌های کشاورزی در استان درعا در جنوب غربی سوریه پیشروی کردند.

موفق محمود، رئیس شورای شهر به خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گفت که یک گشتی اسرائیلی وارد زمین‌های کشاورزی در حومه روستای معاریه شد و آتش گشود و باعث وحشت ساکنان شد. هیچ گونه جراحت یا خسارتی گزارش نشده است.

محمود گفت که حمله اسرائیل اولین حمله از این نوع نیست و افزود که این منطقه در هفته‌های اخیر شاهد «تحریکات» مشابهی بوده است.

وی گفت که ساکنان محلی «آگاه و مقاوم» هستند و هماهنگی با مقامات محلی و کمیته‌های نظارتی برای رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی اسرائیل ادامه دارد.

ارتش اسرائیل یا مقامات سوریه هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده‌اند.

ارتش اسرائیل بار‌ها وارد خاک سوریه شده و حملات هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و نابودی مواضع نظامی، وسایل نقلیه، سلاح‌ها و مهمات متعلق به ارتش سوریه شده است.

طبق داده‌های دولتی، ارتش اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله فرامرزی به استان‌های جنوبی انجام داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نیروهای اسرائیلی ، تحولات سوریه
خبرهای مرتبط
سوریه همکاری با آمریکا علیه داعش را رد کرد
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
آخرین اخبار
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است
گاردین: مشاور سابق ترامپ به اپستین آموزش می‌داد روایت رسانه‌ای از خود را ترمیم کند
تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا با تایلند در پی اختلافات با کامبوج
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
درگیری‌های قبیله‌ای در عراق ۸ کشته برجای گذاشت
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
مقامات دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است
وزیر جنگ آمریکا عملیات «نیزه جنوبی» را با حملات به ایران مقایسه کرد
گامی محکم به سوی ثبات؛ ائتلاف بزرگ شیعی و آغاز عصر جدید عراق
۴ کشته در پی حمله مرگبار آمریکا به یک شناور در کارائیب