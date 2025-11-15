باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای محلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی روز شنبه چند ده متری در زمینهای کشاورزی در استان درعا در جنوب غربی سوریه پیشروی کردند.
موفق محمود، رئیس شورای شهر به خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گفت که یک گشتی اسرائیلی وارد زمینهای کشاورزی در حومه روستای معاریه شد و آتش گشود و باعث وحشت ساکنان شد. هیچ گونه جراحت یا خسارتی گزارش نشده است.
محمود گفت که حمله اسرائیل اولین حمله از این نوع نیست و افزود که این منطقه در هفتههای اخیر شاهد «تحریکات» مشابهی بوده است.
وی گفت که ساکنان محلی «آگاه و مقاوم» هستند و هماهنگی با مقامات محلی و کمیتههای نظارتی برای رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی اسرائیل ادامه دارد.
ارتش اسرائیل یا مقامات سوریه هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکردهاند.
ارتش اسرائیل بارها وارد خاک سوریه شده و حملات هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و نابودی مواضع نظامی، وسایل نقلیه، سلاحها و مهمات متعلق به ارتش سوریه شده است.
طبق دادههای دولتی، ارتش اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله فرامرزی به استانهای جنوبی انجام داده است.
