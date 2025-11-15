سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در رأس هیاتی برای رایزنی درباره تعاملات اقتصادی وارد سیستان و بلوچستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در سفری یک‌روزه به استان سیستان و بلوچستان ایران، از زیرساخت‌های اقتصادی این منطقه بازدید کرد.

نورالدین عزیزی همراه با هیأتی از مسئولان اقتصادی طالبان، روز شنبه از طریق مرز میلک وارد ایران شد. در این دیدار، منصور بیجار، والی سیستان و بلوچستان، بر تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی میان دو طرف تأکید کرد و گفت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی، دینی و زبانی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری شود.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، اعلام کرده این گروه از این پس اجازه واردات کالاهای پاکستانی به افغانستان از جمله دارو را نخواهد داد.

وی همچنین از بخش خصوصی خواسته روابط تجاری خود با پاکستان را قطع و راه تجاری جایگزینی را انتخاب کنند. برنامه‌های سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان شامل بازدید از زیرساخت‌های اقتصادی و حضور در نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان بود.