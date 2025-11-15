دو قایق حامل ۹۵ پناهجو در سواحل شمال لیبی واژگون شده و هلال احمر از کشته شدن حداقل ۴ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هلال احمر لیبی اعلام کرد که در پی واژگونی دو قایق حامل ۹۵ پناهجو در نزدیکی شهر ساحلی «الخمس» واقع در شمال این کشور، حداقل چهار نفر کشته شدند.

هلال احمر در بیانیه‌ای اعلام کرد که قایق اول حامل ۲۶ مهاجر از بنگلادش بود که چهار نفر از آنها جان باختند. این سازمان بدون اشاره به سرنوشت قایق دوم، افزود که قایق دوم حامل ۶۹ مهاجر از جمله چند مصری و ده‌ها سودانی بوده است.

کشور لیبی به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در شمال آفریقا و نزدیکی به ایتالیا و کشور‌های اروپایی از طریق دریای مدیترانه، به یکی از مسیر‌های کلیدی پناهجویان تبدیل شده است.

 صد‌ها نفر هر ساله در تلاش برای طی کردن این مسیر، اغلب در قایق‌های شلوغ و نامناسب برای دریانوردی، جان خود را از دست می‌دهند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان اکتبر، حداقل ۵۲۷ نفر از پناهجویان در سواحل لیبی جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سواحل لیبی ، قایق پناهجویان ، غرق شدن پناهجویان
خبرهای مرتبط
بازداشت دستکم ۸ مهاجر افغان در عملیات مرزی ترکیه
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
آخرین اخبار
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است
گاردین: مشاور سابق ترامپ به اپستین آموزش می‌داد روایت رسانه‌ای از خود را ترمیم کند
تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا با تایلند در پی اختلافات با کامبوج
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست
۱۱ کشته و ۱۲ مفقود در پی رانش زمین در اندونزی
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد
آفریقای جنوبی: پیگیری قضایی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را ادامه می‌دهیم
انتخابات موفق عراق؛ ریزش‌ها ورویش‌ها
ترامپ: توافق فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان را بررسی می‌کنم
طرح اسرائیلی آمریکا برای تقسیم غزه: منطقه‌ای سبز برای بازسازی، منطقه‌ای قرمز در ویرانی
درگیری‌های قبیله‌ای در عراق ۸ کشته برجای گذاشت
توجیه ترامپ: انجام‌ام‌آر‌آی بخشی از معاینه فیزیکی «کاملاً استاندارد» من بود
مقامات دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ونزوئلا
ژاپن در میانه تشدید تنش‌ها خواهان روابط باثبات با چین شد
شورای امنیت درباره طرح صلح آمریکا برای غزه رأی‌گیری می‌کند
تاریخ‌سازی موی‌تای افغانستان؛جهانگیر نخستین طلای بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد
هیأت بلندپایه تاجیکستان برای گسترش روابط با طالبان وارد کابل شد
اسرائیل مسئول جنایات در غزه است/ پرواز پهپادهای آمریکایی نقض حاکمیت افغانستان است
مادورو در میانه تشدید تنش‌ها: ونزوئلا صلح می‌خواهد، نه جنگ
اکونومیست: غزه به بزرگ‌ترین انبار مهمات عمل‌نکرده جهان تبدیل شده است