دو قایق حامل ۹۵ پناهجو در سواحل شمال لیبی واژگون شده و هلال احمر از کشته شدن حداقل ۴ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هلال احمر لیبی اعلام کرد که در پی واژگونی دو قایق حامل ۹۵ پناهجو در نزدیکی شهر ساحلی «الخمس» واقع در شمال این کشور، حداقل چهار نفر کشته شدند.
هلال احمر در بیانیهای اعلام کرد که قایق اول حامل ۲۶ مهاجر از بنگلادش بود که چهار نفر از آنها جان باختند. این سازمان بدون اشاره به سرنوشت قایق دوم، افزود که قایق دوم حامل ۶۹ مهاجر از جمله چند مصری و دهها سودانی بوده است.
کشور لیبی به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در شمال آفریقا و نزدیکی به ایتالیا و کشورهای اروپایی از طریق دریای مدیترانه، به یکی از مسیرهای کلیدی پناهجویان تبدیل شده است.
صدها نفر هر ساله در تلاش برای طی کردن این مسیر، اغلب در قایقهای شلوغ و نامناسب برای دریانوردی، جان خود را از دست میدهند. سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان اکتبر، حداقل ۵۲۷ نفر از پناهجویان در سواحل لیبی جان خود را از دست دادهاند.
منبع: رویترز